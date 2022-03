Beobachtungstipps: Planetendreieck am Morgenhimmel

Mars befindet sich im Sternbild Steinbock und damit am Morgenhimmel. Wie auch Venus (siehe »Frühaufsteher aufgepasst«) erreicht er wegen der flach stehenden Morgenekliptik keine ausreichenden Höhen für eine teleskopische Beobachtung – doch auf dem gerade einmal fünf Bogensekunden durchmessenden Marsscheibchen wäre ohnehin kaum Details zu erkennen. Der Sport besteht eher darin, den +1 mag hellen Planeten tief über dem Südosthorizont in der Dämmerung zu erspähen. Dabei hilft ein Fernglas: Zum Monatsende steht der Mars um 05:27 Uhr MEZ (06:27 Uhr MESZ), dem Beginn der bürgerlichen Dämmerung, gut sieben Grad hoch. Die helle Venus und der Saturn, am 31. März etwa sechs beziehungsweise drei Grad nordöstlich, helfen bei der Suche. Am Morgen des 28. März gesellt sich die abnehmende Mondsichel 4,5 Grad südlich dazu (siehe »Planetengedränge in der Morgendämmerung«).

© SuW-Grafik (Ausschnitt)

© SuW-Grafik (Ausschnitt) Frühaufsteher aufgepasst | Zaghaft nähert sich der »Herr der Ringe« dem Morgenstern und dem Roten Planeten. Zum Monatsende bilden sie eine ansprechende Dreieckskonstellation im Sternbild Steinbock, die allerdings recht nah am Horizont aufzuspüren ist. Bitte beachten Sie, dass von oben nach unten die Uhrzeiten variieren.

Jupiter steht am 5. März in Konjunktion. Er steht auf dem erdabgewandten Teil seiner Bahn und bleibt im gesamten Monat unsichtbar.

Saturn, dessen Konjunktionsstellung am 4. Februar war, erscheint im März wieder am Morgenhimmel: Am Monatsende finden wir ihn bei Beginn der bürgerlichen Dämmerung gegen 05:27 Uhr MESZ, 6,5 Grad über dem Südosthorizont – eingerahmt von Venus und Mars (siehe »Planetengedränge in der Morgendämmerung«). Man verwendet am besten einen Feldstecher, um den 0,8 mag hellen Ringplaneten in der Dämmerung aufzuspüren.

© SuW-Grafik (Ausschnitt) Planetentrio am Morgenhimmel | Am 28. März 2022 um 05:30 Uhr MEZ (06:30 Uhr MESZ) ist im Südosten die Sichel des abnehmenden Mondes aufgegangen, während Mars und Saturn bereits verblassen. Gemeinsam mit der hellen Venus bilden die beiden Planeten eine nur fünf Grad große Dreieckskonstellation, die im Fernglas einen schönen Anblick bietet.

Uranus im Sternbild Widder verabschiedet sich vom Abendhimmel. Am 1. März geht der 5,9 mag helle Planet um 23:36 Uhr MEZ unter, am 31. März bereits um 21:46 Uhr MESZ und damit etwa eineinhalb Stunden nach Ende der Dämmerung. Wer ihn beobachten will, tut das also am besten zu Monatsbeginn und sobald der Himmel dunkel genug ist: Er ist 5,9 mag hell und steht etwa elf Grad südöstlich des hellen Sterns Alpha Arietis (α Ari).