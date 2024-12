Bergbaufolgelandschaften: Deutschlands bestversteckter Schatz

Von der Seeteichsenke führt Röhrscheid noch zu einem anderen Teil des Naturparadieses, vorbei an einem jungen Mischwald und vielen Schildern, die vor der Lebensgefahr abseits der markierten Wege warnen: Weil der Boden sich noch nicht richtig gesetzt hat, kann er immer noch ins Rutschen geraten und auf- oder abbrechen.

Von einem Aussichtspunkt aus schaut man in ein sanft abfallendes Tal mit mehreren Seen und kleinen Tümpeln. Auch hier sieht man sehr viel offenen, hellen Boden, auf dem der knallgelbe Besenginster in voller Blüte steht. In die Böschung sind teilweise flache Rinnen und Wälle eingearbeitet worden, an manchen Stellen markieren dicke Feldsteine eine Art Grenze. Das Werk der Rekultivierer, sagt Röhrscheid: »Das alles dient dazu, den Hang zu stabilisieren.«

Wo das nicht geschah, waltet die Erosion mit ungebändigter Kraft. Frost, Wasser und Trockenheit haben bis zu zehn Meter hohe Klippen abgesprengt, die an die Küsten der Ostsee denken lassen. Noch immer kommt es vor, dass große Brocken in die Tiefe krachen. Im sandigen Boden mit seiner schütteren Vegetation klaffen teils mehrere Meter breite und tiefe Spalten. All das kann man vom gesicherten Weg aus betrachten. Der höher gelegene Teil, der sich wie ein kleines Gebirge über die Senke erhebt, ist Teil der ehemaligen Hochkippe. Dort wurde während des Tagebaubetriebs der Abraum abgeladen. Unter normalen Umständen wären damit nach Beendigung des Kohleabbaus die Gruben wieder verfüllt worden. Weil aber rund um Lichterfeld keine flächendeckende Rekultivierung stattgefunden hat, blieb ein Teil der Hochkippe als Hügelkette erhalten.

Durch das Gefälle zwischen den höher gelegenen Teilen und der ehemaligen Kohlegrube ist in diesem Teil von Grünhaus eine Dynamik entstanden, die zu spektakulären Formen führte und eine eigene Artenvielfalt mit sich bringt: In die Abbruchkanten der steilen Klippen graben Uferschwalben ihre Niströhren hinein. An einer vegetationsfreien Stelle entdeckt Stefan Röhrscheid in einer kleinen Pfütze Laich. »Das sind die Eier der Kreuzkröte, eine klassische Pionierart, die auf offene Landschaft mit temporären Kleingewässern angewiesen ist.«

Schreckliche Schönheit

Von diesen Feuchtlebensräumen finden sich in der von Erosion geformten Landschaft einige. Und der offene, sandige Boden, mit dem sich die Vegetation so schwertut, ist ein perfektes Habitat für Heuschrecken, Wildbienen und andere Insekten. Vor allem Wärme liebende Arten fühlen sich in der Bergbaufolgelandschaft wohl, dem besonderen Mikroklima sei Dank: Der in Deutschland stark gefährdete Segelfalter hat zum Beispiel hier eine neue Heimat gefunden. Er bewohnt bevorzugt heiße und felsige Südhänge in Flusstälern. Von den ehemaligen Tagebauen ausgehend breitet sich der wie ein Zebra gezeichnete Falter nun seit etwa 20 Jahren in Brandenburg aus.