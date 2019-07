Konsumverzicht: Bewusster leben

Dass wir dem Überfluss an Nahrung so hilflos gegenüberstehen, liegt daran, dass wir darauf nie vorbereitet wurden. Die meiste Zeit auf Erden waren Nahrungsressourcen knapp. Unsere Vorfahren in der Steinzeit suchten tagelang ohne Garantie auf Erfolg nach Wurzeln, Beeren, Wild. Wer seine Beute in der Hand hielt, hatte keinen Vorteil davon, etwas übrig zu lassen. Vielmehr war derjenige im Vorteil, der am meisten aß: Er überlebte länger und konnte mehr Nachkommen zeugen. Das stellte kein Problem dar, solange die Menschheit mit anderen Tierarten um Nahrung konkurrierte und die Ressourcen begrenzt waren. Doch als wir lernten, unsere eigene Nahrung kontrolliert und nahezu unbegrenzt zu produzieren, wurden die »Fressgene« zu unseren größten Feinden. Sie verursachen Fettleibigkeit und damit verbundene Krankheiten wie Alzheimerdemenz und Schlaganfälle, die heute 1,5 beziehungsweise 6 Millionen Todesfälle pro Jahr verursachen. Und sie schaden der Umwelt, da die Überproduktion von Lebensmitteln – insbesondere von Tiernahrung – zu einem sehr hohen CO 2 -Verbrauch führt, der erheblich zum Treibhauseffekt und zur globalen Erwärmung beiträgt.

Je weiter in der Ferne ein möglicher Nutzen liegt, desto weniger Wert messen wir ihm bei

Im Jahr 2017 kündigten die Vereinigten Staaten unter Präsident Donald Trump das Pariser Klimaabkommen auf, das Maßnahmen zur Stabilisierung der Kohlendioxidemissionen bis 2030 vorsieht, um die globale Erwärmung bis 2100 auf zwei Grad Celsius zu begrenzen. In den sozialen Netzwerken zirkulierte ein satirisches Video, das den US-Präsidenten mit einem Schild zeigte, und die Aufschrift lautete sinngemäß: »Das Klima interessiert mich nicht, denn ich werde ohnehin bald tot sein.«

Der Spruch greift tiefer, als es zunächst scheinen mag. Er birgt etwas, das uns betroffen machen sollte. Natürlich könnten wir meinen, dass Donald Trump ein egoistischer alter Mann ist, den Klima und Natur nicht kümmern und der zuallererst seine persönlichen Ziele verfolgt, ohne Rücksicht auf Milliarden von Menschen, die auf der Erde leben.

Aber dahinter steckt noch etwas anderes. Im Grunde heißt es: »Du und ich, wir kümmern uns nicht so sehr darum, was in 20 oder 30 Jahren passieren wird. Was zählt, ist das Hier und Jetzt. Wir müssen uns nicht einschränken, sind frei, mit dem Flugzeug die Welt zu bereisen, neue Autos, Telefone und Computer zu kaufen, wann immer eine neue Version auf den Markt kommt, das Öl aus dem Boden zu ziehen und die Rechner auf vollen Touren laufen zu lassen. Und wir wollen all das aufgeben? Wofür? Nur der Zukunft zuliebe?«

Diese fatale Denkweise, die seit mehr als 40 Jahren erforscht wird, läuft auf eine einfache Überlegung hinaus: Je weiter in der Ferne ein möglicher Nutzen liegt, desto weniger Wert misst das Gehirn ihm bei. Steht eine Belohnung in Aussicht, werden die Neurone im Striatum aktiv – in Erwartung der bevorstehenden Freuden, wie unter anderem Studien von Wolfram Schultz an der britischen University of Cambridge zeigten. Sein Team beobachtete außerdem, dass die Stärke der Dopaminausschüttung davon abhängt, wie viel Zeit noch bis zur Belohnung verstreichen wird: je länger die Verzögerung, desto schwächer die Reaktion. Deswegen interessieren wir uns weniger für etwas, was in ferner Zukunft bevorsteht.

Wir tragen das evolutionäre Erbe eines impulsgesteuerten Motors in uns, der blind für die Zukunft ist

Genau das hat der Menschheit über Jahrmillionen hinweg das Überleben gesichert. Ein Zeitraum, in dem sich die Grundstrukturen des menschlichen Gehirns und die Verbindungen zwischen Neuronen im Kern unseres Nervensystems ausbildeten. Seit Millionen von Jahren überleben vor allem jene Tiere, deren Striatum so konfiguriert ist, dass es eine sofortige Belohnung einer späteren vorzieht. Alle heutigen Wirbeltiere tragen das evolutionäre Erbe dieses impulsgesteuerten Motors in sich, der blind für die Zukunft ist.