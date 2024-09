Arachniden: Nosferatu-Spinne inzwischen bundesweit verbreitet

Die Nosferatu-Spinne (Zoropsis spinimana) ist nach Angaben des Naturschutzbunds Deutschland (NABU) inzwischen fast in ganz Deutschland heimisch. Mit knapp zwei Zentimeter Körperlänge und Beinspannweiten von bis zu sechs Zentimetern zählt sie zu den größten Spinnenarten in der Bundesrepublik. Die Tiere mögen es warm; vermutlich deshalb werden sie hier zu Lande meist in Gebäuden gesichtet.

Nosferatu-Spinnen gehören laut NABU zu den wenigen Spinnen in Deutschland, die durch die menschliche Haut beißen können. Ihr Gift sei für Menschen aber in aller Regel nicht gefährlich, der Biss ähnlich schmerzhaft wie ein leichter Wespenstich. Die Achtbeiner würden nur selten beißen, und dann vornehmlich bei direkter Bedrohung.

Die ursprünglich im Mittelmeerraum heimische Spezies wurde erstmals 2005 in Deutschland beobachtet, damals in Baden-Württemberg. Inzwischen ist sie durchaus zahlreich vertreten: Auf dem Meldeportal nabu-naturgucker.de beispielsweise waren im Herbst 2022 binnen weniger Wochen mehr als 25 000 neue Sichtungen gemeldet worden. Bis heute sind es laut NABU insgesamt rund 35 000 gemeldete Sichtungen von mehr als 20 000 Menschen.