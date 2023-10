Falltürspinne: Seltenes Spinnenfossil in Australien entdeckt

© Alex Boersma (Ausschnitt) Illustration | So könnte laut den Forschenden Megamonodontium mccluskyi ausgesehen haben.

Falltürspinnen leben in röhrenförmigen Tunneln, die sie meist mit einem Deckel verschließen, um nicht entdeckt zu werden. Sie können blitzschnell aus ihren Höhlen springen, um ihre Beute zu erlegen. Obwohl ihre Bisse schmerzhaft sein können, sind sie für Menschen in der Regel nicht gefährlich. Laut dem Spinnenexperten Robert Raven gibt es derzeit etwa 300 Arten dieser Falltürspinnen, doch sie scheinen selten zu Fossilien zu werden. »Das könnte daran liegen, dass sie so viel Zeit in Erdhöhlen verbringen und sich daher nicht in der richtigen Umgebung befinden, um versteinert zu werden.«

Eine Rasterelektronenmikroskopie ermöglichte es, das gut erhaltene Fossil genauer zu untersuchen und winzige Details der Krallen und Borsten an den Pedipalpen, den Beinen und am Hauptkörper der Spinne zu untersuchen. »Auf dem gesamten Kontinent wurden bisher nur vier Spinnenfossilien gefunden, was es den Wissenschaftlern erschwert hat, ihre Entwicklungsgeschichte zu verstehen«, sagt Matthew McCurry vom Australian Museum (AM), der ebenfalls an der Untersuchung beteiligt war. Deshalb sei diese Entdeckung so bedeutsam, denn sie liefere neue Informationen über das Aussterben der Spinnen und fülle eine Lücke im Verständnis der Vergangenheit, erklärt der Paläontologe.