Bemannte Raumfahrt: Boeings programmierter Schlamassel

Trotz »mehrfacher Schutzmaßnahmen« und obwohl man sie habe erkennen können, seien die Fehler im Vorfeld nicht aufgefallen, schreibt auch die NASA in einem Blogbeitrag. Mehrfach habe es Punkte im Prozess der Qualitätssicherung gegeben, an denen Boeing die Probleme hätte finden können – oder sollen.

Elons Musks Joint – und die Folgen

Um solche Fehler in Zukunft auszuschließen, will die NASA das gesamte Verfahren der Softwareentwicklung sowie Verifikation bei Boeing unter die Lupe nehmen. Und nicht nur das: Die Raumfahrtbehörde will das Unternehmen auch einer umfassenden Sicherheitsüberprüfung unterziehen. Eigentlich hätte das bereits Anfang 2019 der Fall sein sollen. Damals hatte die NASA angekündigt, die Sicherheitskultur sowohl bei SpaceX als auch bei Boeing zu untersuchen, nachdem SpaceX-Chef Elon Musk öffentlich Marihuana geraucht hatte. Boeing, der Platzhirsch mit dem guten Draht zur NASA, wurde dann aber verschont – angeblich aus Kostengründen. Nun kommt der Konzern nicht darum herum.

Noch ist völlig offen, was all das für die weiteren Flüge bedeutet. Die NASA will sich nicht einmal darauf festlegen, ob Boeing den Testflug ohne Crew wiederholen muss oder ob beim nächsten Mal – allen Fehlern und verfehlten Zielen zum Trotz – Astronauten einsteigen dürfen. Mit einer schnellen Aufnahme von regulären Flügen zur ISS ist dennoch nicht zu rechnen. Allein die Starliner-Software, die man nun Schritt für Schritt überprüfen will, besteht laut Boeing aus einer Million Befehlszeilen.

SpaceX auf der Zielgeraden

Konkurrent SpaceX ist derweil fast am Ziel, trotz mehrerer Rückschläge. So versagten unter anderem Bremsfallschirme, und eine Raumkapsel explodierte auf dem Prüfstand. Den Testflug zur ISS, der Boeing nun so viel Probleme bescherte, hat SpaceX bereits im März 2019 erfolgreich absolviert. Neben einigen weiteren Fallschirmtests stehen nun vor allem noch die Dokumentation und anderer Papierkram für die NASA an. Firmengründer Musk, dessen Ankündigungen oftmals zu optimistisch sind, hofft daher, schon im zweiten Quartal seine Astronauten auf die Reise schicken zu können.

Den letzten spektakulären Test hat SpaceX jedenfalls gerade erfolgreich hinter sich gebracht: Im Fall eines Problems kurz nach dem Start muss sich die Crew-Dragon-Kapsel von der Rakete wegkatapultieren und dadurch aus der Gefahrenzone bringen. Mitte Januar bewies sie in Cape Canaveral, dass das funktioniert. Die anschließend kopflose Rakete zerbrach und explodierte wie erwartet – unter lautem Gejohle der SpaceX-Ingenieure, wie damals im Webcast zu hören war.