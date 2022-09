Utopia Planitia: Chinesischer Mars-Rover findet Spuren gigantischer Fluten

Der größte bekannte Marskrater erlebte einst womöglich zwei gigantische Überschwemmungen. Darauf deuten Radardaten des chinesischen Marsrovers Zhurong aus der Region Utopia Planitia hin. Wie ein Team um Chao Li vom Institut für Geologie und Geophysik der Chinesischen Akademie der Wissenschaften berichtet, befindet sich unter der Oberfläche ein mehr als 70 Meter dicker Stapel aus zwei klar abgegrenzten Sedimentschichten. Die Daten legten nahe, dass jede dieser Schichten entstand, als eine große Überschwemmung mitgeführtes Material auf dem Boden des mehr als 3000 Kilometer großen Einschlagbeckens ablagerte, schreibt das Team in »Nature«.

Seit Jahren spekulieren Fachleute, dass Utopia Planitia in grauer Vorzeit mit Wasser bedeckt war – ein Ozean, so breit wie das Arabische Meer zwischen Indien und Afrika. Teile der Oberfläche sind mit dutzenden Kilometer großen Vielecken übersät, die jenen ähneln, die beim allmählichen Zusammensacken von Schlamm unter Wasser entstehen. Kegelförmige Landformen im Landegebiet von Zhurong werden als mögliche Reste von Schlammvulkanen interpretiert. Manche Fachleute wollen sogar Spuren einstiger Küstenlinien in den Landschaftsformen rund um das Gebiet erkennen. Bis heute ist das Gebiet reich an Eis und Landschaftsformen, die man mit Eis in Verbindung bringt.

Der im Mai 2021 gelandete Rover trägt ein Radarsystem, das Strukturen im Untergrund bis in rund 100 Meter Tiefe abbildet. Auf der Strecke von 1171 Metern, die der Rover seither zurücklegte, führte er immer wieder Messungen durch. Der nun veröffentlichte Schnitt durch den Marsboden zeigt an der Oberfläche eine ungefähr zehn Meter dicke Schicht, die sich vermutlich über die Jahrmillionen aus Einschlagtrümmern und verwehtem Staub angesammelt hat. Darunter liegen zwei Schichten mit einer charakteristischen Struktur. Das Material der Schichten wird von unten nach oben immer feiner.