Chronisches Fatigue-Syndrom: So viel mehr als einfach nur müde

»Ich werde einen Preis für unser Gespräch zahlen«, sagt Stefan, »werde nur liegen, Ohrstöpsel drin, Maske auf, und jeder Muskel und jedes Gelenk wird schmerzen.« Stilles Nicken füllt den Seminarraum von Böblingens Bürgerzentrum »Treff am See«. Die zwölfköpfige Selbsthilfegruppe weiß, wovon der 43-jährige ehemalige Finanzberater spricht. Blicke sind in die Ferne gerichtet. »Du fühlst dich wie am dritten Tag mit 40 Grad Fieber und weißt nicht mal, warum.« Die Krankheitssymptome, von denen Stefan redet, können bei ihm und anderen Betroffenen bereits nach leichter körperlicher Anstrengung auftreten. Auch Sinnesreize, mentale und emotionale Belastungen lösen bisweilen Beschwerden aus – manchmal nach Stunden, manchmal am Folgetag. Oft halten sie dann mehrere Tage bis Wochen an.

Die medizinische Fachwelt nennt das Belastungsintoleranz oder post-exertionelle Malaise. Sie ist das Leitsymptom einer chronisch verlaufenden Systemerkrankung namens ME/CFS. »Die Abkürzung steht für Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom. Betroffene leiden unter einer extrem beeinträchtigten Leistungsfähigkeit, die von tief greifender körperlicher und geistiger Erschöpfung über mindestens sechs Monate begleitet wird«, erklärt Carmen Scheibenbogen, Professorin am Institut für Medizinische Immunologie der Charité Berlin und Wissenschaftlerin mit den meisten Fachartikeln zu ME/CFS im deutschen Sprachraum. Die Krankheitssymptome reichen von Kopf-, Hals-, Gelenk- und Muskelschmerzen über Schlafstörungen, Benommenheit und Atemnot bis hin zu Konzentrations-, Gedächtnis- und Sprachstörungen. »Zusätzlich sind Betroffene oft extrem empfindlich gegen Licht, Geräusche und Gerüche und in schweren Fällen sogar gegen Berührungen«, ergänzt Scheibenbogen.

Die Krux: Die schwere neuroimmunologische Erkrankung ist wenig erforscht. Warum Menschen daran erkranken, ist in weiten Teilen unbekannt. Tatsächlich gibt es in ganz Deutschland nur eine einzige Spezialambulanz für ME/CFS: das Berliner Fatigue-Centrum unter Leitung von Scheibenbogen. Aus Kapazitätsgründen nimmt es nur Erkrankte aus Berlin und Brandenburg auf.