Versagensängste: Die Selbstzweifel überwinden

Vom Impostor-Syndrom zum Burnout

Das Impostor-Syndrom äußert sich häufig in verschiedenen Verhaltensweisen, welche die US-amerikanische Autorin und Impostor-Syndrom-Expertin Valerie Young schon vor ihrer Zusammenarbeit mit Pauline Rose Clance und Suzanne Imes in ihrer Promotion aufzeigte. Das häufigste Merkmal ist der Perfektionismus: Da Impostor-Geplagte in der permanenten Angst leben, ihre vermeintliche Unfähigkeit könnte entlarvt werden, versuchen sie diese Blamage durch Überkompensation zu vermeiden. Sie schrauben ihre Ansprüche in unermessliche Höhen und stellen die unmöglichsten Erwartungen an sich selbst. Damit geraten sie in eine gefährliche Spirale, die nicht selten zu einem Burnout führt.

Aber auch das genau entgegensetzte Verhalten kann auftreten: Prokrastinieren und Selbstsabotage. Die Zweifel an der eigenen Kompetenz führen dann dazu, dass Betroffene sich von vornherein nicht mehr anstrengen und folglich noch schneller scheitern. Was dann wieder als Bestätigung der eigenen Unfähigkeit gedeutet wird.

Oft erlauben es sich die Betroffenen nicht, Ansprüche zu stellen. Entsprechend käme sie nie auf die Idee, eine Beförderung oder eine Gehaltserhöhung zu verlangen

Das ist nicht die einzige Art, wie das Impostor-Syndrom den beruflichen Werdegang blockieren kann: Häufig erlauben es sich die Betroffenen nicht, Ansprüche zu stellen. Entsprechend kämen sie nie auf die Idee, eine Beförderung oder eine Gehaltserhöhung zu verlangen. Wie könnten sie auch, haben sie doch in ihren Augen nicht einmal ihre aktuelle Position verdient! Eine Studie des britischen Chartered Management Institute zeigte 2013 einen Zusammenhang zwischen dem niedrigen Selbstbewusstsein von Frauen und ihrem erschwerten Zugang zu Führungspositionen. Obwohl Frauen rund 50 Prozent der Bevölkerung ausmachen, leiten sie weltweit nur 18 Prozent der Unternehmen und besetzen in den OECD-Ländern gerade einmal 22 Prozent der Vorstandsposten. Dies geht aus einer Schätzung hervor, die der Internationale Währungsfonds im März 2020 veröffentlichte. Natürlich ist fehlendes Selbstbewusstsein nur einer von vielen Faktoren, die Frauen den Weg an die Spitze verbauen: Patriarchale Strukturen, Macho-Gehabe in den Führungsetagen und mangelnde Repräsentanz in Spitzenpositionen ergeben zusammen mit dem Impostor-Syndrom eine unheilvolle Mischung für weibliche Führungskräfte.