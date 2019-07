(Keine) Mondlandung: Die gefälschte Fälschung

Unabhängig und misstrauisch

Kaysing hatte sieben Jahre lang als technischer Redakteur in der Forschungsabteilung von Rocketdyne, dem Lieferanten der Haupttriebwerke der Saturn-Raketen, gearbeitet, was ihm die Möglichkeit bot, sich in puncto Raumfahrt als Insider zu gerieren. Doch 1963 kündigte der studierte Geisteswissenschaftler seinen Job, verkaufte sein Haus und widmete sich fortan dem Journalismus. Unterwegs in einem Wohnmobil jagte er als »schnellster Stift des Westens« nach aufregenden Storys. Seine Selbsthilfebücher wie »Land and how to Buy it For a Few Dollars an Acre« (Land und wie man es für ein paar Dollar pro Acre kaufen kann) oder »How to Eat Well on Less Than a Dollar a Day« (Wie man gut isst für weniger als einen Dollar pro Tag) würden sich wohl auch heute noch gut verkaufen. In der von ihm gegründeten Zeitschrift »The Better World News« (Die besseren Weltnachrichten) sprach er sich gegen den übergreifenden Materialismus aus. Seine Forderungen nach mehr Eigenständigkeit gingen einher mit einem tiefen Misstrauen gegenüber staatlichen Organisationen. Das brach sich schließlich in einer Mondlandungsverschwörung vollends Bahn.

Bereits in der Einleitung seines Mondlandungsbuches stellt Kaysing die vermeintliche Mondlandung in eine Reihe mit geheimnisumwitterten politischen Ereignissen, wie die Watergate-Affäre oder die Ölkrise 1973. Auch die fragwürdigen Methoden der Beweisführung der Verschwörungstheoretiker werden hier bereits deutlich: Kaysing fragt, warum niederländische Zeitungen schon 1969 über eine gefälschte Mondlandung berichtet hätten, gibt aber keine weiteren Hinweise für diese Quellen. Sogar Jahrzehnte später hat er dieses Argument in einem Interview noch immer in seinem Repertoire: »Die niederländischen Zeitungen vom 21. Juli 1969 sagten, dass die Mondlandung ein Hoax, eine Fälschung waren, und es war mir nicht möglich, eine dieser niederländischen Zeitungen zu finden.«