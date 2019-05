Raumfahrt: Mit 50 Jahre alter Technologie zum Mond?

Teile lassen sich kaum rekonstruieren

Ein anderes Problem: Selbst bei einem Hightechprojekt wie der Saturn V stammten zahlreiche Teile aus dem Katalog. Ventile und Schalter, Schrauben und Vakuumröhren, Unterlegscheiben und Relais – sie alle tauchen in der Dokumentation nur unter ihrem damaligen Handelsnamen auf. Genaue Spezifikationen fehlen. Viele Produkte werden heute allerdings nicht mehr produziert. Letztlich führt – sollte die Saturn V nochmals gebaut werden – kein Weg daran vorbei, weite Teile der Raumfahrt- und Elektronikindustrie der 1960er Jahre erneut zum Leben zu erwecken.

Selbst wenn das gelingen sollte, bleibt eine Frage offen: Will die Menschheit im Jahr 2019 wirklich mit fünf Jahrzehnte alter Technologie starten, wo der heutige Stand der Technik doch deutlich sicherer, deutlich zuverlässiger ist? Zwar gilt die Saturn V – rein statistisch betrachtet – als sichere Rakete, da es bei 13 Flügen zu keinem Unfall kam (auch wenn nicht wenige kritische Situationen gemeistert werden mussten). Doch auch beim Space Shuttle, dem Nachfolgeprojekt, verliefen 24 Flüge unfallfrei, bevor 1986 die Raumfähre Challenger auseinanderbrach. Heute taucht das Shuttle als abschreckendes Beispiel mit 14 Toten bei 135 Flügen in der Statistik auf – obwohl die formalen Anforderungen an die Sicherheit bereits deutlich höher waren als bei der Saturn V.

Wie soll die NASA der Öffentlichkeit vermitteln, dass sie – um ein paar Milliarden zu sparen – ihre Astronauten mit einer potenziell unsicheren Rakete fliegen lassen will? Oder mit einem Raumfahrzeug, das nicht 100-prozentig auf aktuellem Sicherheitsstand ist? Und welcher Politiker will dafür die Verantwortung übernehmen?

Bordcomputer kann durch Smartphone ersetzt werden

Gezielt einzelne Teile der in die Jahre gekommenen Rakete zu verbessern, ist auch keine Lösung. Die Rechenaufgaben des Bordcomputers, dessen 120 Kilobyte an Arbeitsspeicher durch Magnetspulen realisiert wurden, könnte heute jeder Smartphone-Prozessor übernehmen. In der Saturn V wog der Computer allerdings 35 Kilogramm und nahm – gemeinsam mit der Navigationseinheit – mehrere Kubikmeter in einem speziellen Instrumentenring ein. Dabei erzeugte er fast 500 Watt an Abwärme. Wird der Rechner ersetzt, stimmen die Massen- und Temperaturverhältnisse nicht mehr, der Schwerpunkt ändert sich, genauso wie die Belastungen der Rakete. Katastrophale Fehler könnten die Folge sein.

Auch neue Materialien oder Verfahren – zum Beispiel 3-D-Druck, wie bei heutigen Triebwerken – helfen nicht weiter. Als Luftfahrtingenieure das britische Aufklärungsflugzeug Nimrod, das aus den 1960er Jahren stammt, mit einem modernen Flügel versehen wollten, funktionierte das beim ersten historischen Rumpf problemlos. Beim zweiten passte gar nichts mehr. Zu ihrem Entsetzen mussten die Flugzeugbauer realisieren, dass die damaligen Fertigungstoleranzen mit den heute deutlich geringeren Spielräumen nicht zusammengehen.

Ohnehin können verbesserte oder mit neuen Technologien entwickelte Komponenten nicht einfach montiert werden: Jedes umgebaute Teil muss für den Flug qualifiziert werden, wie es in der Raumfahrtbranche heißt. Das bedeutet Berechnungen, Simulationen, Tests, Zulassungsverfahren – für die einzelnen Komponenten, für die betroffene Baugruppe, für die gesamte Rakete. Eben all das, was Raumfahrtprojekte so kostspielig und so langwierig macht. Letztlich könnten die Ingenieure ihre Rakete dann gleich neu bauen. Genau das, was die NASA mit dem Space Launch System – allen Unwägbarkeiten, Systemproblemen und Kinderkrankheiten zum Trotz – gerade tut.