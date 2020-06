Deutschlands Vorgeschichte: Die Keltenmetropole jenseits der Alpen

Doch wo lagen die Dörfer, Höfe, Gräberfelder und Heiligtümer? Bereits bekannt sind Höhenbefestigungen wie die Große Heuneburg oder die Alte Burg. Krausse erzählt zudem von ersten Grabungen auf dem Bussen – auch bekannt als heiliger Berg Oberschwabens –, der aber bisher vollkommen unerforscht ist. Parallel laufen Projekte auf der etwa neun Kilometer entfernten Alte Burg bei Langenenslingen am Steilhang der Schwäbischen Alb. Dort, das legen außergewöhnliche Funde von menschlichen Skeletten nahe, befand sich wohl ein bedeutender Versammlungs- und Kultort der frühen Kelten. Insgesamt befände sich ihr Projekt gerade in einer »ziemlich dynamischen Situation«, sagt Krausse. »Meine eigene Perspektive hat sich in den letzten Monaten gewandelt. Wir sind auf höchst erstaunliche Dinge gestoßen, etwa auf Straßen aus frühkeltischer Zeit. So etwas kannten wir bislang gar nicht.«

»Wenn es Pyrene wirklich gab, war das nicht allein die Heuneburg, sondern das gesamte Umfeld« (Dirk Krausse, Archäologe, Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart)

Mit Hilfe der Fernerkundung, genauer der Lidar-Technik, enthüllten die Archäologen die Spuren einer Prozessionsstraße, die von der Heuneburg in Richtung Alte Burg führte und dort in einem heute von Bäumen überwachsenen Stück hoch zum Kultplatz verlief. »Das scheint eine Trasse gewesen zu sein«, sagt Krausse, »was dafür spricht, dass beide Plätze zusammengehörten.«

Teilstücke der Trasse haben die Forscher bereits ausgegraben, etwa einen Hohlweg in einem Waldstück bei Langenenslingen, der unweit einer großen Karstquelle vorbeiführt, vergleichbar mit dem berühmten Blautopf. Auch die letzte Wegetappe im Anstieg hoch zur Alte Burg haben die Archäologen stellenweise frei gelegt und anhand der Funde ins 6. Jahrhundert v. Chr. datiert. Im Hohlweg war die Straße zehn Meter breit und mit Kalkstein geschottert. Auf dem Belag zeichneten sich noch die Fahrspuren von Wagen ab. »Wenn beide Enden der Straße frühkeltisch sind, muss das Stück dazwischen ebenfalls frühkeltisch sein«, vermutet Krausse. Der Archäologe plant, mit seinem Team noch 2020 den mittleren Abschnitt der Keltenstraße an mehreren Stellen frei zu legen, um den Weg genau datieren zu können. »Ob das wegen der Corona-Krise auch möglich ist, werden wir sehen.«

Ein kolossaler Blick in die Ferne

Die Straße liefert nicht das einzige Indiz dafür, dass die Heuneburg und die Alte Burg einst miteinander verbunden waren. Auch die Sichtachse zwischen beiden Orten haben die Kelten landschaftsarchitektonisch hervorgehoben: Wer aus dem Tor des Fürstensitzes trat, erblickte vier Grabhügel, jeder etwa 8 Meter hoch und 60 Meter breit. Genau dazwischen lag in der Ferne die Alte Burg. Und dort war ein Erdwall so hoch aufgeschüttet worden, dass er von der Heuneburg aus am Horizont zu erkennen war. Wie ein markanter Zacken ragte der Kultplatz in der Schwäbischen Alb auf.

Laden... © AKG Images / Landesmuseum Württemberg / Peter Frankenstein und Hendrik Zwietasch (Ausschnitt) Krieger von Hirschlanden | Die anderthalb Meter hohe Sandsteinfigur fand sich am Fuß eines keltischen Grabhügels. Die zirka 2600 Jahre alte Statue zeigt einen nackten Mann mit Helm, Halsreif und Dolch. Es ist die älteste Skulptur eines Menschen in Mitteleuropa.

Das Bild der keltischen Siedlungskammer nimmt Konturen an. Vieles spricht dafür, dass jeder Ort eine bestimmte Aufgabe erfüllte. Die Alte Burg war der zentrale Kultplatz, und die Heuneburg hatten die ersten Siedler wohl aus besonderen Gründen als Standort gewählt: Sie wollten die verkehrsgeografisch günstige Lage oberhalb der Donau nutzen. »Mit dem Handelsplatz direkt an den Fluss zu gehen – das ist ein sehr modernes Konzept der Besiedlung«, sagt Krausse. Zu Gunsten einer guten Anbindung an den Fernhandel hatten die Fürsten offenbar auf eine monumentale Lage verzichtet.

Damit klärt sich auch eine Sache, die Forscher stets irritierte: Für einen frühkeltischen Fürstensitz ist die Heuneburg eher untypisch. Anders als etwa am Mont Lassois im Burgund hatten die Herrscher auf eine monumentale Architektur verzichtet. Das Plateau der Heuneburg ist weder weithin sichtbar noch erstreckte sich dort eine große Burg mit mächtigen Wallanlagen. »Der Mont Lassois oder der Ipf bei Bobfingen sind Beispiele für die typische keltische Landschaftsarchitektur. Man nutzte eine markante Topografie, um den Anschein einer monumentalen Anlage zu verstärken«, sagt Krausse.