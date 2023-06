Seuchen: Die Pest war vor 4000 Jahren viel ansteckender

Der Pesterreger Yersinia pestis verbreitete sich vor 4000 Jahren in Europa effektiv von Mensch zu Mensch. Zu diesem Schluss kommt eine Arbeitsgruppe um Pooja Swali vom Francis Crick Institute in London anhand von Genanalysen an bronzezeitlichen menschlichen Skeletten in Großbritannien. Wie das Team in der Fachzeitschrift »Nature Communications« berichtet, enthielten 3 von 34 in der Studie untersuchten Skeletten Erbgut einer heute ausgestorbenen Abstammungslinie des Bakteriums. Diese war zuvor bereits in jungsteinzeitlichen und bronzezeitlichen Skeletten in Mitteleuropa nachgewiesen worden.

Die große geografische Verbreitung bei der damaligen geringen Bevölkerungsdichte lässt nach Ansicht der Fachleute darauf schließen, dass die Krankheit ziemlich ansteckend war. Dem Erreger fehlte zu der Zeit jedoch noch ein Gen, das vermutlich für die Übertragung durch Flöhe unverzichtbar ist. Das würde die Bronzezeit-Pest deutlich von der heutigen Krankheit unterscheiden, bei der reine Mensch-zu-Mensch-Übertragungen wenig effektiv sind und nur selten große Ausbrüche verursachen. Unklar ist allerdings, ob die Pest schon damals verheerende Seuchen auslöste.

Zwei der untersuchten infizierten Skelette stammen von etwa zehn bis zwölf Jahre alten Kindern aus dem Massengrab von Charterhouse Warren in Südwestengland. Vor rund 4000 Jahren wurden dort 30 Personen wohl gewaltsam getötet und in einen natürlichen Felsschacht geworfen. Die dritte infizierte Person, eine 35 bis 45 Jahre alte Frau, war in einem Ringmonument in Levens Park in Cumbria südlich der schottischen Grenze beigesetzt. Alle drei Skelette datieren aus der gleichen Zeit, was für eine recht weite Verbreitung des Erregers in jener Periode spricht.