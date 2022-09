Flutkatastrophe: Was Europas Hitze mit Pakistans Überschwemmungen zu tun hat

Schmelzende Gletscher und früher Regen

Im Frühjahr 2022 traf eine schwere Hitzewelle – ebenfalls begünstigt von La Niña – Indien und Pakistan, und damit auch die Gletscher im Einzugsgebiet des Indus. Das Schmelzwasser lief in die Flüsse oder ließ Seen am Fuß der Gletscher anschwellen – und sogar überlaufen. Mehrere spektakuläre Ausbrüche solcher Gletscherseen verzeichnete Pakistan im Frühjahr und Sommer 2022. Im Mai beschädigte eine solche Flut eine wichtige Brücke und zwei Kraftwerke im Hunza-Tal, eine weitere schnitt im Juli tausenden Besucher von Pakistans größtem Sportfestival den Heimweg ab.

© NASA Earth Observatory, Joshua Stevens (Ausschnitt) Überflutete Gebiete in Pakistan | Durch heftige Monsunregen stehen große Gebiete in der flachen Schwemmebene des Indus unter Wasser.

Wichtiger als solche Einzelereignisse ist aber die Summe des aus den Bergen fließenden Wassers, das bereits vor Beginn des Monsuns die Flüsse anschwellen ließ und ihre Aufnahmefähigkeit verringerte. Hinzu kamen ungewöhnlich frühe Regenfälle im südlichen Pakistan, verursacht durch ein großes Tiefdruckgebiet über dem Arabischen Meer – auch das ist ungewöhnlich. Ob die vorausgehende Hitzewelle im April und Mai damit zu tun hat, ist unklar.

Doch während diese Faktoren ihren Teil zu den Überschwemmungen beitrugen, war ihre Hauptursache die heftigen, lang anhaltenden Monsunregen. Im August fiel in Pakistan fünfmal so viel Regen wie normal. Viel spricht dafür, dass der Klimawandel diese Regenfälle besonders intensiv und die Überschwemmungen wahrscheinlicher machte – Pakistan ist weltweit eines der für den Klimawandel am verwundbarsten Länder.

Der Monsun und der Klimawandel

Der einfachste Effekt für die heftigen Regenfälle ist, dass höhere Temperaturen mehr Wasser verdunsten lassen und eine warme Atmosphäre mehr Wasser aufnehmen kann. So vermuteten Fachleute bereits im Frühjahr 2022, dass die sehr hohen Temperaturen in April und Mai mehr Feuchtigkeit in die Atmosphäre tragen und so die Regenfälle verstärken würden. Sowohl Daten als auch Simulationen zeigen außerdem, dass im Zuge des Klimawandels Starkregenereignisse in Südostasien heftiger werden.

Steigende Temperaturen über den Landmassen, die sich durch den Klimawandel schneller erwärmen als das Meer, verstärken außerdem den Luftdruckgegensatz zwischen Kontinent und Ozean, so dass mehr feuchte Luft herangeführt wird. Klimamodelle zeigen, dass der Einfluss der globalen Erwärmung auf den Sommermonsun in Südasien erheblich ist. Um etwa fünf Prozent pro Grad nehmen die Regenfälle dann zu, laut einer Studie des Potsdam Institut für Klimafolgenforschung (PIK).

Während grundsätzlich klar ist, dass der Klimawandel die aktuelle Katastrophe verstärkt, wird es allerdings noch eine Weile dauern, bis der Beitrag der globalen Erwärmung genau aufgeschlüsselt ist. Der südasiatische Sommermonsun ist komplex – bis heute sind sichere Vorhersagen der jährlichen Regenfälle schwierig, die Prognosen liegen immer wieder daneben. Das liegt daran, dass neben dem Klima auch andere Faktoren eine Rolle spielen, darunter Landnutzung und Urbanisierung.