Dinosaurier: Der Titan aus Spanien

Noch fehlen ausreichend Knochen, um die genaue Größe von Garumbatitan morellensis zu bestimmen. Doch die Ausmaße des bislang in der Lagerstätte Sant Antoni de la Vespa in Spanien gefundenen Materials deuten an, dass es sich bei dem Dinosaurier um einen Riesen gehandelt haben dürfte. Allein der Wirbel hat schon einen Durchmesser von einem Meter, der entdeckte Oberschenkelknochen bringt es auf zwei Meter Länge, berichten Pedro Mocho von der Universität Lissabon und sein Team im »Zoological Journal of the Linnean Society«.

Zusätzlich grub die Arbeitsgruppe die Überreste zweier kompletter Füße aus, was außergewöhnlich sei, so die Forscher, die sich zudem über versteinerte Rippen, Teile einer Hüfte und der hinteren Gliedmaßen freuen konnten. Die 122 Millionen Jahre alten Knochen stammen aus der Kreidezeit und gehören zur Gruppe der Titanosaurier, die einige der größten jemals existierenden Tierarten der Erde hervorgebracht hat. Insgesamt verteilen sie sich wahrscheinlich auf vier Individuen unterschiedlicher Größe. Auf Grund verschiedener gemeinsamer Charakteristika gehören sie aber wohl alle zur gleichen Art, mit Bezug auf regionale Ortsnamen Garumbatitan morellensis genannt.

Um eine neue Dinosaurierart zu bestimmen, benötigt man meist die Überreste des Kopfes. Im Fall von Garumbatitan sind die Oberschenkel- und Fußknochen anders geformt als alle vergleichbaren bekannten Überreste. Sie weisen zum Beispiel deutlich ausgeprägte seitliche Wölbungen am Oberschenkelknochen auf.