Dokumentarserie »Ein Planet vor unserer Zeit«: Schrecklich gut aussehende Echsen

Gigantische Produktion mit winzigen Makeln

Dafür sorgen nicht zuletzt die beeindruckenden visuellen Effekte der Londoner »Moving Picture Company« (MPC), die bereits bei den Live-Action-Adaptionen der Disney-Filme »Das Dschungelbuch« und »Der König der Löwen« federführend war. Mit einer Naturdokumentationen nachempfundenen Kameraführung und dem Enthusiasmus versprühenden Attenborough entsteht so leicht der Eindruck, man würde Triceratops, Mosasaurus und Co. in freier Wildbahn statt auf dem heimischen Bildschirm verfolgen.

Gestört wird diese Illusion allerdings durch Momente, in denen die erzählerische Hand des Produktionsteams hinter den Bildern zum Vorschein kommt: etwa, wenn ein männlicher Saurier sichtlich enttäuscht ist, als er erfolglos um ein Weibchen wirbt. Zusammen mit den vielen Baby-Dinos, die durch die prähistorische Landschaft tapsen, lassen solche bewusst komischen Momente erahnen, dass die Produzenten auch die jüngere Zielgruppe im Blick haben.