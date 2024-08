Antarktis: Erstmaliger Blick unter das Schelfeis offenbart unerwartete Strukturen

2022 schickte daher das Forschungsteam um Wåhlin ein autonom fahrendes U-Boot bis zu 17 Kilometer weit unter das Dotson-Schelfeis im Amundsenmeer. Der westliche Teil dieses Schelfs verliert jedes Jahr im Mittel zirka 15 Meter an Dicke, während der mittlere und der östliche Teil relativ stabil sind. 27 Tage lang fuhr das Unterwassergefährt unter dem Eis hin und her und vermaß dessen Unterseite mit einem nach oben gerichteten Sonar. So erstellte das Forschungsteam hochaufgelöste Karten von insgesamt sechs Bereichen unter dem Eis, die zusammengenommen 140 Quadratkilometer abdecken. Die Areale verteilen sich über die westlichen, zentralen und östlichen Teile des Schelfeises. Außerdem sammelte das Unterwasserfahrzeug Daten zu Ozeanströmungen, Temperatur und Salzgehalt in Wassertiefen von 20 bis 80 Metern unter dem Eis. Dieser Detailblick auf die einzelnen Bereiche soll klären helfen, welche Prozesse wo im Gange sind und wie sie die Geschwindigkeit der Schmelze beeinflussen. Das könnte Sie auch interessieren: Spektrum Kompakt Antarktis – Eisige Klimakammer am Südpol

Das Eis schmilzt nämlich nicht gleichmäßig: Sogar innerhalb desselben Schelfeises dünnen verschiedene Bereiche oft unterschiedlich stark aus. Satellitenmessungen und Daten von Antarktis-Expeditionen haben gezeigt, dass Schmelzwasser teils ganze Gänge und Höhlen unter das Eis gegraben hat und die kalten Massen dadurch destabilisiert. Beim besonders instabilen Thwaites-Gletscher in der Westantarktis dringt dieses Wasser stellenweise sogar bis unter den Gletscher selbst vor.

Tatsächlich unterscheidet sich das Eis in dem westlichen, rasch schmelzenden Teil des Dotson-Schelfeises stark von dem in den stabileren mittleren und östlichen Bereichen. In letzteren finden sich an der Eisunterseite regelmäßige, treppenförmig angeordnete Strukturen. An der Unterseite des westlichen Teils des Schelfeises hingegen entdeckten die Fachleute tränenförmige Einkerbungen, die 20 bis 170 Meter lang und 2 bis 50 Meter hoch reichten. Das war eine große Überraschung: Es ist das erste Mal, dass solche Strukturen gesichtet wurden.

Strukturen, die aussehen wie Tränen

Die stufenförmigen Strukturen führt das Forschungsteam auf das regelmäßige Eindringen warmen Oberflächenwassers zurück. Ähnliche Mechanismen kennt man bereits vom Ross-Schelfeis oder vom Thwaites-Schelfeis. Die tränenförmigen Einkerbungen im Eis hingegen könnten aus einem Zusammenspiel von Erdrotation und der Reibung entstanden sein, die Meeresströmungen unter dem Eis verursachen. Auffallend war: Sie treten nur in dem westlichen Bereich des Schelfeises auf, der rasch ausdünnt. Hier maß das U-Boot außerdem starke Schmelzwasserströmungen von unter dem Eis ins offene Meer. In den östlichen und zentralen Bereichen hingegen waren die gemessenen Schmelzflüsse deutlich geringer. Die unterschiedlichen Schmelzraten, so schreibt das Team, kämen demnach in erster Linie durch die unterschiedlichen Meeresströmungen zu Stande.

© Filip Stedt / University of Gothenburg (Ausschnitt) U-Boot »Ran« taucht unter das Schelfeis | Das autonome Forschungs-U-Boot »Ran« verschwand bei der letzten Expedition spurlos unter dem Schelfeis der Westantarktis.

Eigentlich sollte das U-Boot im Jahr 2024 erneut unter das Dotson-Schelfeis reisen, um zu dokumentieren, wie sich die Hügel und Täler, die Turbulenzen, Risse und Treppen seither entwickelt haben. Doch das Südpolarmeer machte dem Unterfangen einen Strich durch die Rechnung: Das Unterwasserfahrzeug verschwand nach dem Aussetzen spurlos unter dem jahrtausendealten Eis und kehrte nicht mehr zurück. Das antarktische Eis birgt nun ein Geheimnis mehr.