Ediacara-Fauna: Fossilien eines der ältesten Tiere in Australien entdeckt

Alle urzeitlichen Organismen, die vor etwa 540 bis 580 Millionen Jahren lebten und Makrofossilien hinterlassen haben, werden zusammenfassend Ediacara-Fauna genannt. Ihre fossilen Überreste tauchten bislang nicht nur in den namensgebenden südaustralischen Ediacara-Hügeln auf, sondern auch auf Neufundland, in Kanada, Namibia, Südafrika und in den Gesteinsschichten am Weißen Meer in Russland. Sie gehörten – soweit bekannt – zu den ersten, die eine mit bloßem Auge sichtbare Größe erreichten.