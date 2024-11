Sonne aktuell: Wieder ein Schub der Aktivität

© Bild oben: Heiko Ulbricht, Bild unten: Frank Stefani photoArt (Ausschnitt)

Kräftiges Comeback | Am 25. Oktober 2024 fotografierte Heiko Ulbricht die Wiederkehr der langen, inzwischen kräftiger ausgeprägten Fleckenkette am Ostrand der Sonne im Weißlicht (oben). Hierfür nutzte er eine Astrokamera vom Typ ZWO ASI 183MM an einem Maksutow-Newton-Teleskop mit 15 Zentimeter Öffnung in Verbindung mit einer Barlowlinse, Baader-Filterfolie und einem Kontinuum-Schmalbandfilter für den visuellen Spektralbereich. Dieselbe Fleckenkette zierte zum Monatsende die Region südlich des Zentrums der Sonnenscheibe (unten). Frank Stefani nahm sie am 29. Oktober 2024 ebenfalls im Weißlicht auf. Zum Einsatz kamen ein Apochromat vom Typ Askar FRA mit 90 Millimeter Objektivdurchmesser (f/5,6) und eine Astrokamera ZWO ASI 533MC.