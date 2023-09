Beobachtungstipps im Oktober: Venus dominiert den Morgen, Jupiter die Nacht

Merkur stand am 22. September in größter westlicher Elongation. Obwohl diese mit 17,9 Grad klein ausfiel, ergab sich Ende September eine gute Morgensichtbarkeit, die sich noch in den Okto­ber zieht: Am 1. Oktober findet man den Planeten bei Beginn der bürgerlichen Dämmerung, um 06:47 Uhr MESZ, knapp acht Grad über dem Osthorizont. Merkur ist –1,1 mag hell. Bis zum Ende der ersten Oktoberwoche steigt diese Helligkeit leicht auf –1,2 mag an, Merkur sinkt aber rapide der Sonne entgegen. Am Morgen des 8. Oktober steht er bei Dämmerungsbeginn nur noch drei Grad hoch. Am 20. Oktober erreicht der flinke Planet seine obere Konjunktion und ist unbeobachtbar.

Venus erreicht am 24. Oktober mit einem Winkelabstand von 46,4 Grad ihre größte westliche Elongation. Sie geht Ende Oktober mehr als vier Stunden vor der Sonne auf und ist mit –4,4 mag strahlender Morgenstern. Wir finden sie bei Beginn der bürgerlichen Dämmerung in Höhen um 34 Grad. Ihre scheinbare Helligkeit nimmt im Monatslauf bereits wieder leicht ab, da sich die Venus von der Erde entfernt. Die zunehmende Lichtphase kann den Verlust durch das schrumpfende Venusscheibchen nicht ganz ausgleichen: Der Winkeldurchmesser der Venus schrumpft im Monatslauf von 32 auf 23 Bogensekunden, der Beleuchtungsgrad steigt von 37 auf 54 Prozent. Am 22. Oktober erreicht sie die Dicho­tomie, also ihre Halbphase. Der Mond passiert die Venus vom 10. auf den 11. Oktober nördlich, während der Planet zur gleichen Zeit etwa zwei Grad südlich am hellen Stern Regulus (Alpha Leonis) vorbeiwandert.

© SuW-Grafik (Ausschnitt) Venus als Morgenstern | Unsere innere Nachbarin erreicht am 26. Oktober ihren größten westlichen Winkelabstand zur Sonne. Mit –4,5 mag strahlt sie auffallend hell.

Mars ist unbeobachtbar: Im November steht der Planet in Konjunktion.