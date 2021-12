Beobachtungstipps: Planetenkette am Abendhimmel

Merkur lässt sich zum Jahresausklang am Abendhimmel blicken. Er erscheint etwa ab dem 25. Dezember in der Dämmerung tief über dem Südwesthorizont und gewinnt bis zum 31. Dezember leicht an Höhe: Am Silvesterabend finden man den –0,7 mag hellen Planeten um 17:06 Uhr MEZ, wenn die Sonne sechs Grad unter den Horizont gesunken ist und die bürgerliche Dämmerung endet, 4,5 Grad hoch am Himmel. Ein Fernglas hilft bei der Suche – und die Venus, welche (wiederum am Silvesterabend) 6,2 Grad nordwestlich und damit parallel zum Horizont rechts steht.

Venus beendet das Jahr 2021 als Abendstern, doch wie schon seit dem Frühjahr erreicht sie keine besonders markanten Höhen: Anfang bis Mitte des Monats findet man sie bei Ende der bürgerlichen Dämmerung (16:58 Uhr MEZ am 1. Dezember, 17:06 Uhr am Monatsletzten) knapp zwölf Grad über dem südwestlichen Horizont; zum Monatsende sind es nur noch fünf Grad. Ihre lange Abendsichtbarkeit nähert sich ihrem Ende: Venus bewegt sich auf die Erde zu, ihrer unteren Konjunktion entgegen. Ihr Winkeldurchmesser nimmt daher zu, und zwar im Monatslauf von 39 auf 60 Bogensekunden. Ihre von der Erde sichtbare Lichtphase reduziert sich entsprechend von 28 Prozent auf nur noch 2,6 Prozent am Silvesterabend. Die abnehmende Lichtphase wird von der größeren Fläche des Venusscheibchens teilweise kompensiert: Die Helligkeit sinkt nur leicht von –4,7 auf –4,3 mag. Die niedrige Horizonthöhe macht eine Teleskopbeobachtung nach Sonnenuntergang schwierig. Vom 6. auf den 7. Dezember passiert der zunehmende Mond die Venus südlich (siehe »Abendstern, Gasgiganten und Mond«).

Mars lässt sich sehr früh am Morgen als 1,6 mag helles Sternchen zu Beginn der Dämmerung aufspüren. Bei Beginn der bürgerlichen Dämmerung (07:19 Uhr MEZ am 1. Dezember, am 31. 20 Minuten später) steht er am Monatsersten gute sieben, am Silvestermorgen bereits neun Grad über dem Südosthorizont. In der letzten Dezemberwoche passiert Mars in etwa 4,5 Grad Abstand den etwa gleich gefärbten, aber mit 1,1 mag derzeit helleren Antares im Skorpion. Die vergleichbaren Rottöne von Mars und Antares waren namensgebend: »Ant-Ares« bedeutet soviel wie »Gegen-Mars«. Am Morgen des 31. Dezember gesellt sich die abnehmende Mondsichel zum Duo, sie steht etwa sieben Grad westlich von Mars (siehe »Mond, Mars, Antares«).