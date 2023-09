Beobachtungstipps im September: Planetenparade ohne Mars

Merkur erreicht am 6. September seine untere Konjunktion. Am 22. steht er bereits in größter westlicher Elongation, die mit einem Winkelabstand von 17,9 Grad zur Sonne sehr klein ausfällt. Die bei den inneren Planeten gültige Regel »Elongation ist nicht alles« wird bestätigt: Dank der morgens steil aufragenden Ekliptik und Merkurs nördlicher Position ergibt sich trotz geringster maximaler Elongation die beste Morgensichtbarkeit des Jahres. Etwa ab der Monatsmitte erscheint der flinke Planet in der Morgendämmerung; seine beste Sichtbarkeit erreicht er etwa zur größten Elongation: Am 22. steht Merkur um 06:33 Uhr MESZ, dem Beginn der bürgerlichen Dämmerung (Sonnenstand –6 Grad), rund zehn Grad hoch genau in Richtung Osten. Auch wenn diese Horizonthöhe danach wieder stetig abnimmt, zieht sich die Sichtbarkeitsperiode bis zum Ende der ersten Oktoberwoche. Ein weiterer Effekt hilft dabei: Auf Merkurs Weg von der unteren zur oberen Konjunktion am 20. Oktober wendet er uns zunehmend seine beleuchtete Seite zu. Aus diesem Grund springt die scheinbare Helligkeit des Planeten vom 15. auf den 22. September von +1,4 auf –0,3 mag, also um fast zwei Größenklassen innerhalb einer Woche. Vom 22. September bis zum 8. Oktober, in etwas mehr als zwei Wochen, wächst diese Helligkeit um weitere 0,9 mag auf –1,2 mag. Elongation ist nicht alles …

Die Venus verbringt den größten Teil des Monats im Sternbild Krebs und ist damit strahlender Morgenstern. Mit bis zu –4,5 mag ist sie unübersehbar, zumal sie zur Monatsmitte gut drei Stunden vor der Sonne aufgeht und bei Beginn der bürgerlichen Dämmerung, also gegen 06:30 Uhr, mehr als 25 Grad hoch steht. Sie bewegt sich von ihrer unteren Konjunktion im August zur größten westlichen Elongation, die sie am 24. Oktober erreichen wird. Das erkennt man auch im Teleskop: Das Venus­scheibchen schrumpft und zeigt sich gleichzeitig immer mehr beleuchtet. Am 1. September erscheint es noch knapp 50 Bogensekunden groß und als schmale Sichel mit elf Prozent Beleuchtungsgrad. Dieser nimmt zum Monatsende mit 36 Prozent zu, doch die Venus durchmisst dann nur noch 32 Bogensekunden. Zu verfolgen, wie sich das Venusscheibchen verändert, ist eine lehrreiche Übung für Teleskopbeobachter, welche die frühe Morgenstunde nicht scheuen. Das grelle Licht des Planeten dämpft man dabei am besten mit einem Graufilter oder einem verstellbaren Polfilter. Der abnehmende Mond passiert Venus vom 11. auf den 12. September nördlich.

© SuW-Grafik (Ausschnitt) Jupiter mit Mond | Am 4. September gegen 23:30 Uhr MESZ »schrammt« der Gasriese scheinbar an unserem Trabanten vorbei.

Mars nähert sich seiner Konjunktion mit der Sonne im November und ist weiterhin unbeobachtbar.