Planetenlauf im Oktober: Die Venus zeigt sich wieder

Jupiter beginnt am 9. Oktober im Sternbild Stier seine Oppositionsschleife. Der –2,6 mag helle Gasriese entwickelt sich zum Objekt fast der gesamten Nacht. Am 1. Oktober erscheint er um 21:59 Uhr MESZ auf der Himmelsbühne, am 31. um 18:59 Uhr MEZ. Dank seiner nördlichen Deklination von 22 Grad kulminiert er in der Mitte Deutschlands in über 62 Grad Höhe. Am Ende des Monats ist das um 02:59 Uhr MEZ der Fall. Die Jupiterscheibe, gemessen am Äquator, wächst auf über 46 Bogensekunden. Der Mond passiert Jupiter am 21. Oktober nördlich (siehe »Riesenplanet und Erdtrabant«).

Saturn wandert nach seiner Opposition im vergangenen Monat rückläufig durch das Sternbild Wassermann. Seine beste Zeit verschiebt sich in die erste Nachthälfte: Am 1. Oktober kulminiert der Ringplanet um 23:41 Uhr MESZ in einer Höhe von knapp 32 Grad und geht um 05:04 Uhr unter. Zum Monatsletzten verschieben sich diese Zeiten auf 20:38 Uhr MEZ beziehungsweise 01:58 Uhr. Im Teleskop zeigt sich die Planetenscheibe am Äquator knapp 19 Bogensekunden groß. Die Ringe erstrecken sich über 43 Bogensekunden; ihr Öffnungswinkel beträgt etwa drei Grad. Auch im Oktober kommt es wieder zu Mondereignissen von Dione, Tethys und Rhea – und am 27. erstmals zu einer in Europa sichtbaren Verfinsterung des größten Saturnmonds, Titan. Der Eintritt in den Saturnschatten startet um 22:51 Uhr. Um 22:44 Uhr beginnt der Mond wieder aus dem Dunkel zu erscheinen. Dabei steht Titan etwa neun Bogensekunden nordöstlich der Saturnscheibe. Der Erdmond nähert sich Saturn am Abend des 14. Oktober bis auf 33 Bogenminuten an – das entspricht in etwa seinem Winkeldurchmesser – und passiert den Ringplaneten südlich.

© SuW-Grafik (Ausschnitt) Riesenplanet und Erdtrabant | Jupiter ist über weite Teile der Nacht beobachtbar. Am Morgen des 21. Oktober begegnet er dem Mond, der nördlich an ihm vorüberzieht.

Uranus findet man auch im Oktober im Sternbild Stier, etwa 5,5 Grad südwestlich des bekannten offenen Sternhaufens der Plejaden. Er bewegt sich dort, 5,7 mag hell, rückläufig seiner Opposition entgegen, die er am 17. November erreichen wird. Uranus ist fast die ganze Nacht sichtbar: Am Monatsersten geht der Planet um 20:37 Uhr MESZ auf und kulminiert um 04:17 Uhr in 59 Grad Höhe. Am 31. Oktober erscheint er bereits um 17:36 Uhr MEZ und damit in der Dämmerung; seinen Kulminationspunkt erreicht er um 01:15 Uhr. Im Teleskop erscheint Uranus zum Ende des Monats als 3,8 Bogensekunden großes Scheibchen, was seinem maximalen Winkeldurchmesser entspricht.