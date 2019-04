Homo luzonensis: Eine neue Art Mensch

Im anatomischen Detail unterscheiden sich die beiden allerdings so sehr, dass sie sich nicht als Angehörige derselben Art auffassen lassen, schreiben die Forscher. Überhaupt können Détroit, Mijares und ihre Kollegen keine Lösung dafür anbieten, wie sich die beiden Funde in den Stammbaum des Menschen eingliedern lassen. Manche Skelettmerkmale passen sogar eher zu Homo sapiens als zu anderen möglichen Verwandten – was nun wirklich nicht sein kann, denn zu jener Zeit hatte es der moderne Mensch noch nicht bis nach Flores oder Luzon geschafft.

Noch pikanter ist jedoch, dass sie auch nicht zum einzigen anderen Kandidaten passen, den man nach Lage der Dinge als Vorfahren erwarten würde, zum Homo erectus.

Seitdem vor über 100 Jahren seine Fossilien in Asien gefunden wurden, darunter der berühmte »Java-Mensch« und der »Peking-Mensch«, galt als ausgemacht, dass es erst dieser aufrecht gehende und recht passable Werkzeuge herstellende, mithin fast schon »richtige« Mensch es zu Wege brachte, seinen Heimatkontinent zu verlassen. Wer sonst wäre dazu in der Lage gewesen? Wer sonst könnte Meerengen überqueren?

© Callao Cave Archaeology Project (Ausschnitt) Oberkieferzähne eines Luzon-Menschen

Doch die Anatomie von Flores- und Luzon-Mensch verweist in ein noch viel urtümlicheres Afrika. Viele Merkmale, die Détroit, Mijares und Kollegen an Homo luzonensis beobachteten und die man auch von Homo floresiensis kennt, erinnern nicht an Homo erectus, sondern an die diversen Australopithecus-Arten, die vor mehreren Millionen Jahren im Osten und Süden Afrikas lebten. Auch zu den robusten vormenschlichen Paranthropus-Arten gibt es Parallelen sowie zum Homo habilis. Gebogene Hand- und Fußknochen legen nahe, dass der neu entdeckte Luzon-Mensch sogar noch zumindest teilweise an das Klettern angepasst war.

Homo erectus nicht der einzige Weltenwanderer

Viele dieser archaischen Merkmale hatte Homo erectus längst verloren, als er aus Afrika auswanderte. Dass sie dann am anderen Ende der Welt bei seinen Nachfahren wieder auftauchen sollten, ist kaum glaubwürdig. Als die Fachwelt nur den Flores-Menschen kannte, ließ sich vielleicht noch argumentieren, der Hobbit sei ein evolutionärer Sonderfall, eine Art »Rückentwicklung«, wie sie auf isolierten Inseln nun einmal vorkommen mag. Dasselbe nun mit einer weiteren Art zu tun, die genau so weit aus dem anatomischen Rahmen fällt, hieße, den Zufall übermäßig in Anspruch zu nehmen, schreibt Matthew Tocheri von der Lakehead University im kanadischen Thunder Bay in einem Begleitkommentar zur aktuellen Veröffentlichung.

All das deutet darauf hin, dass ein weiterer früher Vertreter der Gattung Homo aus Afrika in die Welt aufbrach und Asien erreichte. Vielleicht sogar ein unbekannter Spross der Australopithecus-Linie. Seine Nachfahren scheinen dann in der Abgeschiedenheit der südostasiatischen Inselwelt bis in die jüngste Zeit überdauert zu haben – als Zeitgenossen des asiatischen Homo erectus, der Denisovaner und schließlich des anatomisch modernen Menschen. Und natürlich den Vertretern all jener Populationen, die noch auf ihre Entdeckung warten.

Um in die Ferne aufzubrechen und in neuen Umwelten zurechtzukommen – dafür brauchte es offenbar kein ausgesprochen modernes Verhalten, dafür brauchte es offenbar keinen Homo erectus. Für die Anthropologen heißt das, wieder einmal alte Deutungsmuster zu überdenken.