Stickstoff-9: Fachleute erschaffen Atomkern, der nicht existieren dürfte

Die starke Wechselwirkung, die Protonen und Neutronen in Atomkernen zusammenhält, ist die stärkste aller Kräfte. Doch auch sie hat ihre Grenzen. Damit Atomkerne stabil sein können, müssen sie ähnlich viele Protonen und Neutronen enthalten – zu viel von einer Sorte, und der Kern wird instabil. Das betrifft insbesondere die Protonen, die sich durch ihre positive Ladung gegenseitig abstoßen. Die Grenze, ab der Atomkerne wegen eines solchen Überschusses an einem Kernbestandteil auseinanderzufallen beginnen, nennt man »Tropflinie« – die überzähligen Nukleonen tropfen aus dem Kern heraus.

Wie die Protonen und Neutronen solcher Kerne in der Grauzone der Existenz miteinander wechselwirken und wie groß solche exotischen Ansammlungen werden können, ist noch rätselhaft. Nun hat ein Team um Robert J. Charity von der Washington University in St. Louis den bislang exotischsten Atomkern jenseits der Tropflinie aufgespürt. Wie die Arbeitsgruppe in der Fachzeitschrift »Physical Review Letters« berichtet, fand sie in Kollisionsexperimenten starke Hinweise auf die Entstehung von 9N – Stickstoff mit sieben Protonen und bloß zwei Neutronen. Bisher kannte man nur Kerne mit bis zu vier überschüssigen Protonen, zum Beispiel 8C mit sechs Protonen und zwei Neutronen.

Der neu entdeckte Atomkern befindet sich noch weiter als alle anderen in einer Grauzone der Existenz, die die Frage aufwirft, ab wann man einen Atomkern überhaupt noch als solchen bezeichnen kann. Denn die überzähligen Kernbestandteile sind nicht gebunden, sondern befinden sich lediglich in einem gemeinsamen resonanten Zustand. In 9N befinden sich mehr als die Hälfte der Kernteilchen in diesem ungebundenen Zustand. Bloß zwei Protonen und zwei Neutronen bilden einen gebundenen Cluster, der einem Heliumkern entspricht.