Sonnensystem: Felsbrockenpaar macht Pluto Konkurrenz

Paare von Himmelskörpern scheinen am Rand des Sonnensystems nichts Ungewöhnliches zu sein. Das haben nicht zuletzt die Bilder der Raumsonde New Horizons gezeigt. Sie flog im Juli 2015 an Pluto vorbei und passierte am Neujahrstag 2019 das weiter außen liegende transneptunische Objekte Arrokoth. Es besteht aus zwei Felsbrocken, die irgendwann in ferner Vergangenheit kollidiert sind und seitdem zusammenkleben.

© NASA / Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory / Southwest Research Institute / National Optical Astronomy Observatory (Ausschnitt) Arrokoth | Kurz vor Erreichen des geringsten Abstands nahm die NASA-Raumsonde New Horizons diese Ansicht des rund 35 Kilometer langen Kuipergürtelobjekts Arrokoth auf. Das Bild entstand aus einem Abstand von 6600 Kilometern.