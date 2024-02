Festkörperforschung: Kristalle wachsen anders als gedacht

Kristalle sind Meister der Ordnung – und doch entstehen sie aus dem Chaos. Aus dem Durcheinander einer flüssigen Lösung, in der die verschiedensten Teilchen ziellos umeinanderschwimmen, bildet sich unter den richtigen Bedingungen ein streng geordneter Festkörper, in dem jedes Atom seinen festen Platz hat. Der Aufbau eines solchen Gebildes, Teilchen für Teilchen und Schicht für Schicht, folgt festen Regeln. Fachleute erforschen die Mechanismen des Kristallwachstums seit Jahrzehnten immer genauer, doch eine zentrale Frage blieb bislang unbeantwortet: Was genau passiert, wenn sich ein neues Teilchen zu einem Kristall gesellt? Eine Gruppe um die Chemikerin Rajshree Chakrabarti von der University of Houston hat das Rätsel jetzt aufgeklärt. Anders als gemeinhin angenommen, läuft der Prozess in zwei Schritten ab.

Ein neues Molekül oder Atom kann sich nicht an beliebiger Stelle an einen bestehenden Kristall anlagern. Das Wachstum erfolgt in Schichten, und das nächste Teilchen wird immer an derjenigen Stelle angebaut, die für den Kristall den größten Energiegewinn darstellt. Das sind, praktisch gesprochen, Knicke, Kanten, Ecken oder Vorsprünge. An solchen Andockstellen (in der Fachsprache als »kinks« bezeichnet) kann das hinzukommende Teilchen die meisten Bindungen zu den Teilchen im Kristall ausbilden.

Wie genau dieser Prozess abläuft, lag bislang im Dunkeln. Zum einen wusste man nicht, ob die neuen Moleküle direkt aus dem Lösungsmittel an die richtige Position gelangen, oder ob sie sich vorher an eine flache Stelle an den Kristall heften und anschließend an den richtigen Ort »wandern«. Zum anderen war unklar, wie das Zusammenspiel zwischen Lösungsmittel, dem hinzukommenden Molekül und der Andockstelle abläuft. Denn ein gelöstes Teilchen ist von einer Hülle aus Lösungsmittelmolekülen umgeben, die es erst abstreifen muss, bevor es neue Bindungen eingehen kann.