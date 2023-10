Metamaterialien: Ein Doppelspalt in der Zeit

Auf einen Blick Wundermaterial in der vierten Dimension Das Doppelspaltexperiment ging in die Geschichte ein. Denn es belegte, dass Quantenobjekte sowohl Teilchen- als auch Welleneigenschaften haben. Als Physiker nun Licht durch zeitlich getrennte Schlitze schickten, beobachteten sie erstmals einen theoretisch bereits erwarteten Effekt: Das Licht ändert seine Farbe. Das Phänomen erschien viel deutlicher als er­wartet. Das beim Experiment verwendete Indium-Zinn-Oxid ist offenbar eine Art Metamaterial, dessen Eigenschaften sich mit Laserpulsen abrupt verändern lassen.

»Im Young-Experiment tritt das Licht unter einem Winkel ein und kommt in vielen verschiedenen Winkeln wieder heraus«, erklärt Koautor Stefan Maier. »In unserem Experiment tritt das Licht mit einer Frequenz ein und mit vielen Frequenzen wieder heraus.« Maier ist Inhaber des Lee-Lucas-Lehrstuhls für Experimentalphysik am Imperial College London und Direktor der School of Physics and Astronomy an der Monash University in Melbourne. Seit mehr als 20 Jahren forscht er unter anderem auf dem Gebiet der Nanophotonik und Optoelektronik. Sein besonderes Interesse gilt so genannten Metamaterialien.

Metamaterialien sind künstlich hergestellte Werkstoffe mit optischen, elektrischen oder magnetischen Eigenschaften, die so in der Natur nicht vorkommen. Sie beeinflussen elektromagnetische Strahlung in einer Weise, wie es die Wissenschaft noch vor einiger Zeit für unmöglich gehalten hat. Ein spannendes Beispiel für ihre Anwendung sind Tarnkappen, mit denen sich Objekte so gut wie unsichtbar machen lassen.

© Thomas Angus, Imperial College London (Ausschnitt) Feinjustierung | Die Präzisionsarbeit des Teams um Romain Tirole hat Fachkollegen beeindruckt.

Dabei wird Licht mit Hilfe von Nanostrukturen so geschickt um einen Gegenstand herumgelenkt, dass es scheint, als wäre er gar nicht da. Der englische Physiker John Pendry, der an dem Experiment mit den Zeitschlitzen beteiligt war, schlug 2006 diesen Mechanismus in einem viel beachteten Artikel in »Science« vor. Damit das funktioniert, müssen die mikroskopischen Strukturen des Materials kleiner sein als die Wellenlänge des sicht­baren Lichts. »Wir wollen nun aber Metamaterialien schaffen, deren Eigenschaften sich nicht nur räumlich, sondern auch zeitlich ändern«, sagt Maier. Manch ein Wissenschaftler spricht bereits von vierdimensionalen Materialien. Offenbar, so suggeriert das moderne Doppelspaltexperiment, ist Indium-Zinn-Oxid ein geeigneter Kandidat für derlei Verrücktheiten.