Fettleibigkeit: Wieso der BMI in die Irre führt

Auf der Ebene ganzer Bevölkerungen zeigt sich tatsächlich eine Korrelation von BMI und Sterberisiko: Am unteren Ende des BMI-Spektrums, gekennzeichnet durch Untergewicht, ist das Risiko erhöht. Im mittleren Bereich sinkt es und steigt dann zum oberen Ende hin wieder an – in jenem Gewichtsbereich, den die WHO seit 1993 als Übergewicht und Fettleibigkeit definiert.

BMI verliert an Aussagekraft

Doch bei der Betrachtung von Individuen verlieren die Grenzwerte ihre Aussagekraft. »Der BMI ist ein recht grobes Instrument, um Gesundheitsrisiken zu bewerten«, erklärt Susan Yanovski, Kodirektorin des Office of Obesity Research am US National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases in Bethesda in Maryland. In einer Studie vom Juli 2023 zeigte sich, dass das Sterblichkeitsrisiko von übergewichtigen Erwachsenen dem von Personen mit einem als gesund eingestuften Gewicht ähnelt – eine Beobachtung, die frühere Untersuchungen bestätigen. Laut einer weiteren Studie hatten rund 30 Prozent der übergewichtigen Teilnehmer eine gute kardiometabolische Gesundheit, gemessen an Faktoren wie dem Blutdruck und dem Cholesterinspiegel. Interessanterweise wurde ein ähnlicher Anteil von Menschen mit einem als gesund eingestuften BMI als kardiometabolisch ungesund bewertet.

Dass sich der BMI so beharrlich hält, liegt vermutlich nur an seiner Praktikabilität. »Der BMI kostet nichts – er ist günstig und er ist schnell zu ermitteln«, erklärt Sarah Nutter, Psychologin und Forscherin im Bereich Gewichtsdiskriminierung an der University of Victoria in Kanada. Aber, so Nutter, die Fixierung auf den BMI »verhindert die Erkenntnis, dass das Gewicht allein kein zuverlässiger Gesundheitsindikator ist«.

Ein unzulängliches Maß

Zwar ist unbestritten, dass überschüssiges Körperfett Organe belastet, das Risiko für kardiometabolische Erkrankungen steigert und sich negativ auf die mentale, physische und funktionale Gesundheit auswirken kann. Doch die Problematik liegt in der Anwendung des BMI als Maß für Körperfett. Zwei Erwachsene mit ähnlichen BMI-Werten können nämlich einen ganz unterschiedlichen Körperfettanteil haben. So tendieren ältere Menschen bei gleichem BMI wie jüngere zu mehr Körperfett und weniger Muskelmasse. Darüber hinaus variieren die Zusammenhänge zwischen BMI, Fettanteil und Gesundheit auch zwischen den Geschlechtern: Frauen haben oft mehr Körperfett als Männer bei gleichem BMI. Dennoch »scheint die Fettverteilung bei Frauen generell gesünder zu sein«, sagt Francisco Lopez-Jimenez, Kardiologe und Adipositasforscher an der Mayo-Klinik in Rochester, Minnesota. Frauen lagern Fett eher an Gesäß, Hüften und Oberschenkeln ein, während Männer mehr Bauchfett ansetzen, das mit schlechteren Gesundheitsprognosen in Verbindung gebracht wird. Allerdings berücksichtigen die BMI-Skalen für Erwachsene diese Variabilität nicht. Die Trennlinien zwischen den BMI-Kategorien sind in den meisten Ländern, die den Index zur Diagnose von Fettleibigkeit nutzen, identisch und bewegen sich »zwischen wissenschaftlicher Fundiertheit und Willkür«, so Lopez-Jimenez.