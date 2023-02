Gewaltbereitschaft junger Männer: Männlichkeit in Gefahr

Trotzdem ist die Theorie nicht unumstritten. Joan Chrisler, bis 2019 am Connecticut College, monierte, dass Bosson und Vandello ein zu vereinfachtes Bild von Weiblichkeit zeichnen. Frauen könnten ebenso an Weiblichkeit einbüßen, etwa wenn sie ihre Rolle als Mutter nicht den Normen entsprechend erfüllen oder indem sie sich wider den gesellschaftlichen Erwartungen kleiden, argumentierte die Psychologin in einem Kommentar im Jahr 2013. Bosson und Vandello fühlten sich dabei missverstanden. In einer Replik schrieben sie: »Unser Argument ist eines der relativen und nicht der absoluten Prekarität. Dass Männer ihren Geschlechterstatus leichter verlieren können als Frauen, bedeutet nicht, dass Frauen niemals den Geschlechterstatus verlieren können.«

Andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kritisierten, dass die Theorie der prekären Männlichkeit Gender mit sozialem Status verwechsle. Bedrohungen der Männlichkeit seien demzufolge nichts anderes als Einbußen an gesellschaftlichem Ansehen. Mehrere Studien scheinen diesen Eindruck jedoch zu widerlegen. Ein Team um Ekaterina Netchaeva von der Università Commerciale Luigi Bocconi in Mailand ließ Versuchspersonen Lohnverhandlungen nachspielen. Die Forschenden gaben vor, dass das Abschneiden in einem Test darüber entschied, ob die Probanden dabei in die Rolle des Vorgesetzten oder des Untergebenen schlüpfen mussten. Das sollten die Freiwilligen als Angriff auf ihren sozialen Status werten. Männer fühlten sich allerdings nur dann bedroht, wenn eine Frau die übergeordnete Rolle einnahm, wenn also sowohl der soziale Status als auch die Geschlechterrolle adressiert wurde.

Gesellschaftliche Normen müssen sich ändern

So oder so ist eine fragile Männlichkeit sicher nicht die einzige Ursache von Krawallen und Ausschreitungen. »Es gibt viele Variablen, die eine Rolle dabei spielen, wann und warum Männer sich aggressiv verhalten, und prekäre Männlichkeit ist nur eine dieser Variablen«, sagt Bosson. Um geschlechtsbezogene Gewalt zu vermindern, müsse man die gesellschaftlichen Vorstellungen von Männlichkeit ganz allgemein verändern, schreibt eine Forschungsgruppe um den Gesundheitsforscher Paul Fleming von der University of Michigan. In dem Aufsatz aus dem Jahr 2015 schlägt sie dafür so genannte gender-transformative Programme vor. Diese würden Männern einen sicheren Raum bieten, um über Genderrollen nachzudenken und diese zu hinterfragen.

In den USA evaluieren Forschende der University Pittsburgh gerade die Effekte einer solchen Initiative, des Programms »Manhood 2.0« (Männlichkeit 2.0). Es ist an junge Männer aus vornehmlich ärmeren Communitys gerichtet und soll dabei helfen, die Gewalt in Paarbeziehungen sowie queerfeindliche Gewalt zu reduzieren. Die Teilnehmer kommen regelmäßig zusammen, um problematische Elemente traditioneller Männlichkeitsbilder zu verstehen und diese zu überwinden. Das passiert mit Hilfe von kunsttherapeutischen Ansätzen, Rollenspielen oder Diskussionsrunden. Erste Zwischenergebnisse sind allerdings ernüchternd.