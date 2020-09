Covid-19-Vakzine: »Fragwürdige« Daten in russischer Corona-Impfstoff-Studie

Exklusive Übersetzung aus

Forscher sind besorgt über sich wiederholende Datenmuster in einer Studie, die sich mit frühen klinischen Versuchen von Russlands Coronavirus-Impfstoff »Sputnik V« befasst – dem weltweit ersten Impfstoff, der für eine breite Anwendung zugelassen wurde.

In einem offenen Brief an die Studienautoren, die die Ergebnisse Anfang September 2020 in »The Lancet« veröffentlicht hatten, heben die Forscher Werte hervor, die womöglich doppelt vorhanden sind. Auch weisen sie darauf hin, dass die Verfasser ihre Ergebnisse nur als Box-Plots präsentieren, ohne eine detaillierte Aufschlüsselung der Basisdaten zu liefern. »Obwohl die in dieser Studie beschriebene Forschung potenziell bedeutsam ist, wirft die Präsentation der Daten mehrere Bedenken auf, die den Zugang zu den Originaldaten für eine vollständige Untersuchung erfordern«, heißt es in dem Brief. Bisher haben ihn 38 Wissenschaftler unterzeichnet.

In den Studien haben Forscher zwei leicht unterschiedliche virale Vektorimpfstoffe an 76 Freiwilligen getestet. Die Vakzine nutzen gentechnisch veränderte Adenoviren, um Coronavirus-Proteine im Körper zu produzieren. Die Ergebnisse deuteten darauf hin, dass der Impfstoff eine starke Immunantwort hervorruft und dass die Nebenwirkungen bei einigen wenigen Menschen auf leichte, kurzfristige Effekte wie Reizungen an Injektionsstellen oder Kopfschmerzen beschränkt waren. Im August haben die russischen Behörden den Impfstoff mit der Bezeichnung »Sputnik V« daraufhin für den breiten Einsatz genehmigt und erklärten, er könne innerhalb weniger Monate für die breite Öffentlichkeit verfügbar sein.

Zahlreiche Wissenschaftler waren über die beschleunigte Zulassung bestürzt. Das Argument: Größere Sicherheits- und Wirksamkeitsstudien stünden aus, die Entscheidung voreilig. Nun also gibt es den offenen Brief.