Covid-19: Kultur und Infektionsrate hängen zusammen

In Deutschland verbreitet sich Sars-Cov-2 derzeit nicht so schnell wie etwa im Nachbarland Frankreich. Kulturelle Unterschiede könnten dazu beitragen, zeigt jetzt eine Studie in »Psychological Science«. Demnach neigen Menschen in Ländern mit hoher Infektionsrate stärker zu »Beziehungsmobilität«. Gemeint ist damit, wie leicht sie alte Kontakte aufgeben und neue knüpfen – und somit Gelegenheit haben, mit vielen verschiedenen Leuten zusammenzutreffen.

Die Gruppe um Cristina Salvador von der University of Michigan trug die Infektionsraten von 39 Ländern in den ersten 30 Tagen (gezählt ab dem 100. bestätigten Fall) zusammen und prüfte deren Zusammenhang mit einem Merkmal der Kultur, das einer der Koautoren zuvor mit einem anderen Team erhoben hatte: Empfanden Menschen andere in ihrem Umfeld als sozial offen, und wie sehr suchten sie selbst neue Freundschaften und gaben alte wieder auf? Daraus berechneten sie die mittlere Beziehungsmobilität eines Landes. Deutschland landete in der Mitte des Feldes, auf einer Höhe mit Portugal und Südkorea. An der Spitze stand Mexiko, dahinter unter anderem die Niederlande, Frankreich, die USA und einige südamerikanische Länder. Am unteren Ende: Japan, Malaysia und Ungarn.

»Aus der sozialen Offenheit eines Landes kann man vorhersagen, wie schnell dort die bestätigten Coronafälle in der Frühphase anstiegen«, schreiben Salvador und ihr Team. Das galt auch dann noch, wenn man den möglichen Einfluss von Alter und Geschlecht, Testkapazitäten sowie weiteren Kulturmerkmalen berücksichtigte. Rund acht Prozent der Unterschiede in den Wachstumsraten der Länder ließen sich mit der Beziehungsmobilität erklären, berechneten die Forschenden.

Aus methodischen Gründen kann man daraus zwar nicht auf einen kausalen Zusammenhang zwischen sozialer Offenheit und Infektionsrate schließen. Ein solcher liegt jedoch nahe, denn in sozial offenen Kulturen knüpfen Menschen leichter neue Bekanntschaften außerhalb ihrer primären Bezugsgruppen, was zur Ausbreitung des Virus beitragen könnte. Die Forschungsgruppe empfiehlt, die Abstandsregeln einzuhalten, gibt aber zu bedenken, dass dies eine Herausforderung sei, da soziale Offenheit ein Ausdruck von Freiheit und Unabhängigkeit sei.