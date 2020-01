SpaceX: Freisetzung der Starlink-Satelliten war womöglich rechtswidrig

Wohl wenige Projekte von Elon Musk, dem Chef des US-amerikanischen Weltraumunternehmens SpaceX, sind stärker umstritten als Starlink: Mindestens 12 000 Satelliten möchte der Unternehmer in den kommenden Jahren in den Orbit schießen und damit weltweit lückenlos Internet anbieten. Schon heute fliegen Dutzende davon durchs All und erzürnen Hobby- wie Profiastronomen. Starlink beeinträchtige die Sternenbeobachtung und könnte im schlimmsten Fall die Menge an Weltraumschott beträchtlich vergrößern, so die Argumentation. Viele Beobachter meldeten nach den letzten Freisetzungen, dass Lichterketten über den Himmel zogen.

Nun deutet eine – bislang noch nicht veröffentlichte – Studie im »Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law« an, dass die für die Freisetzungserlaubnis zuständige US-Behörde Federal Communications Commission (FCC) gegen geltendes Umweltrecht verstoßen haben könnte. Das berichtet »Scientific American« unter Berufung auf einen an der Arbeit beteiligten Juristen.

Laut Ramon Ryan von der Vanderbilt University hätte die FCC bei ihrer Entscheidung berücksichtigen müssen, welche Folgen das Projekt für den Nachthimmel haben könnte. Indem sie ein Schlüsselgesetz des US-Umweltrechts nicht beachtet habe, könnte die Behörde daher nun verklagt werden. Sollte sie vor Gericht verlieren, wären weitere Freisetzungen im großen Stil vorerst auf Eis gelegt, bis Starlink ordnungsgemäß mit all seinen Konsequenzen evaluiert wäre, sagt Ryan.

Die Annahme basiert auf dem National Environmental Policy Act (NEPA), der 1970 in Kraft trat und alle Bundesbehörden dazu verpflichtet, die ökologischen Konsequenzen aller von ihnen genehmigten Projekte zu überprüfen. Dies dauert meist mehrere Jahre. Manche Behörden können allerdings einen kategorischen Ausschluss von NEPA beantragen, wenn sie glaubhaft versichern können, dass bestimmte Vorhaben überhaupt keinen Einfluss auf die Umwelt nehmen. Auf die FCC und von ihnen beaufsichtigte Weltraumprojekte treffe dies wohl zu, so »Scientific American«.