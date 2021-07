Genetik: Riesige DNA-»Borg«-Strukturen verblüffen Wissenschaftler

Exklusive Übersetzung aus

Die Borg sind gelandet – oder zumindest wollen Forschende ihre Gegenstücke hier auf der Erde entdeckt haben. Ein Team hat bei der Analyse von Schlammproben im Westen der USA auffällige DNA-Strukturen gefunden, die scheinbar Gene von Mikroorganismen in ihrer Umgebung aufspüren und »assimilieren«, ähnlich wie die fiktiven Borg aus Star Trek, die das Wissen und die Technologie anderer Spezies übernehmen.

Die extralangen DNA-Stränge, die die Wissenschaftler zu Ehren der Aliens so benannt haben, reihen sich in eine vielfältige Sammlung genetischer Strukturen ein – etwa zirkuläre Plasmide –, die als extrachromosomale Elemente (ECEs) bekannt sind. Die meisten Mikroben haben ein oder zwei Chromosomen, die ihren primären genetischen Bauplan codieren. Aber sie können viele verschiedene ECEs beherbergen und teilen sie oft untereinander. Diese tragen nichtessentielle, jedoch nützliche Gene, wie die für Antibiotikaresistenz.

Die Borg seien eine bisher unbekannte, einzigartige und »absolut faszinierende« Art von ECEs, sagt Jill Banfield, Geomikrobiologin an der University of California, Berkeley. Sie und ihre Kollegen beschreiben ihre Entdeckung der Strukturen in einem Preprint, veröffentlicht auf dem Server bioRxiv. Die Arbeit muss noch von Experten begutachtet werden.

Anders als alles bisher Gesehene

Borg seien DNA-Strukturen, »wie man sie noch nie gesehen hat«, sagt Brett Baker, Mikrobiologe an der University of Texas in Austin. Weitere Wissenschaftler stimmen zu, dass der Fund aufregend ist, haben aber in Frage gestellt, ob Borg wirklich einzigartig sind, da sie Ähnlichkeiten mit anderen großen ECEs festgestellt haben.

In den vergangenen Jahren »hat man sich an Überraschungen im Bereich der ECEs gewöhnt«, sagt Huang Li, ein Mikrobiologe an der Chinesischen Akademie der Wissenschaften in Peking. »Aber die Entdeckung der Borg, die das Konzept der ECEs zweifellos bereichert, hat viele auf dem Gebiet fasziniert.«