Antisense-Wirkstoffe: Neue Hoffnung bei unheilbaren Gehirnerkrankungen

Bislang haben mehr als 10 000 Menschen weltweit Nusinersen (Spinraza) erhalten, das Ionis 2016 an den Arzneimittelhersteller Biogen mit Sitz in Cambridge, Massachusetts, lizenziert hat. Das Medikament hat den Verlauf der Krankheit drastisch verändert: Säuglinge mit SMA, die es kurz nach der Geburt erhalten, sterben nicht mehr innerhalb der ersten Lebensjahre. Heutzutage »enden Gespräche [mit Familien] nicht mehr mit ›Wir werden alles tun, was wir können, aber Ihr Baby wird sterben‹«, sagt Russell Butterfield, ein pädiatrischer Neurologe an der University of Utah in Salt Lake City (Butterfield hat Beratungszahlungen von Biogen erhalten).

Evie Lewis, jetzt vier Jahre alt, erhält alle paar Monate eine Dosis Spinraza durch eine Lumbalpunktion, vor Kurzem hatte sie ihre 15. Injektion. Obwohl sie immer noch mit einigen Problemen zu kämpfen hat und beispielsweise durch eine Magensonde essen muss, kann sie gehen, laufen und klettern – Dinge, die Blakely nie tun konnte, sagt Elliot.

»Mit einem Mal war der Weg frei für Antisense-Studien bei anderen neurodegenerativen Erkrankungen« (Sarah Tabrizi, Neurologin)

Nach dem Erfolg von Nusinersen begannen die Forscher, sich mit anderen Krankheiten zu beschäftigen, die mit klar definierten genetischen Mutationen einhergehen, wie Chorea Huntington. Das führte zu dem Medikament Tominersen, das von Ionis entwickelt und für klinische Tests an das Pharmaunternehmen Roche in Basel lizenziert wurde. Es heftet sich an die CAG-Wiederholungen auf dem RNA-Strang an, der von den fehlerhaften HTT-Genen produziert wird, und markiert diese so zur Zerstörung durch ein Enzym namens RNase H1. Die Ergebnisse einer klinischen Studie der Phase I/II, die 2019 veröffentlicht wurden, zeigten, dass Tominersen die Konzentrationen der mutierten Version von Huntingtin in der Gehirn-Rückenmarks-Flüssigkeit senkte, ohne ernsthafte Nebenwirkungen zu verursachen.

Dass die erste Huntington-Studie so gute Ergebnisse zeigte, weckte das Interesse der Neurodegenerationsforscher. Bei vielen dieser Erkrankungen spielen verklumpte Proteine eine wichtige Rolle. »Die Begeisterung war groß, weil mit einem Mal der Weg frei war für Antisense-Studien bei anderen neurodegenerativen Erkrankungen«, sagt Sarah Tabrizi, eine Neurologin am University College London, die die Phase-I/II-Studie mit Tominersen leitete.