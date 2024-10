Großbritannien: Eingeschleppte Schlange sucht Menschennähe

Seit der letzten Eiszeit lebten eigentlich nur drei Schlangenarten in Großbritannien: Kreuzotter, Ringel- und Schlingnatter. An drei Orten hat sich inzwischen aber noch eine vierte Spezies etabliert, denn die eigentlich wärmeliebende Äskulapnatter (Zamenis longissimus) pflanzt sich inzwischen rund um den Welsh Mountain Zoo in Colwyn Bay im nördlichen Wales, in Südwales bei Bridgend sowie rund um den Londoner Zoo im Regent's Park fort – obwohl es der Art auf den Britischen Inseln eigentlich zu kühl sein sollte. Ein Team um Tom Major von der Bournemouth University hat Hinweise darauf gefunden, wie es den Schlangen dennoch gelingt, hier zu überleben: Sie suchen die Nähe der Menschen.

Die Arbeitsgruppe hatte 21 Nattern in Colwyn Bay in den Jahren 2021 und 2022 Peilsender implantiert, um die bevorzugten Aufenthaltsorte der Reptilien zu ermitteln. Die Auswertung der Daten zeigte, dass sich fast alle der besenderten Männchen in direkter Umgebung von Menschen aufhielten: in Gärten und sogar Gebäuden. Weibchen bewegten sich auch in bewaldetes Gebiet, kamen aber ebenfalls regelmäßig in menschliches Umfeld: Ihre Eier legten sie sogar ausschließlich in Komposthaufen ab, wo die Zersetzungswärme des organischen Materials sie ausbrütete.

Äskulapnattern können sehr gut klettern und schaffen es sogar, sich an Hauswänden hochzuwinden, um sich dort in Hohlräume oder Dachböden zurückzuziehen. Dieses Verhalten konnten die Wissenschaftler sogar direkt beobachten. Gefährlich ist das für die menschlichen Bewohner nicht: Äskulapnattern sind ungiftig, sie erwürgen ihre Beute ähnlich wie Riesenschlangen. Da sie bevorzugt Ratten und Mäuse fressen, helfen sie, diese unerwünschten Gäste im Siedlungsraum zu dezimieren.