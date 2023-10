Reptilien: Überfahrene Schlange entpuppt sich als neue Art

Majors Team vermutete daher, dass es sich bei der überfahrenen Schlange um eine neue Art handeln könnte. Wegen des schlechten Zustands des Materials konnte die Arbeitsgruppe jedoch keine herkömmliche DNA-Sequenzierung vornehmen. Dank neuer Methoden gelang dann aber dennoch eine Genomstudie: Sie zeigte, dass sich die Ringhalskobras aus den Bergen Simbabwes schon vor 7 bis 14 Millionen Jahren von ihren südlichen Verwandten getrennt und zu einer neuen Art entwickelt hatten.

Wie andere Speikobras hätte die Art ihr Gift wohl verspritzen können, allerdings wurde dieses Verhalten in der Natur nie beobachtet. Ob dies noch gelingt, ist fraglich: Der Lebensraum, in dem die Reptilien beobachtet wurden, hat sich in der Zwischenzeit durch Forstwirtschaft drastisch verändert. Der letzte gesicherte Nachweis stammt aus dem Jahr 1988. Das wäre auch aus evolutionärer Sicht traurig, wie Major mit Kollegen auf »The Conversation« schreiben: Einige Wissenschaftler denken, dass sich die Fähigkeit, Gift zu spritzen, als Reaktion auf die ersten Homininen entwickelt haben könnte.

Werkzeuge nutzende, aufrecht gehende Affen hätten eine ernsthafte Bedrohung für die Schlangen dargestellt. Die Entwicklung des Giftspuckens bei afrikanischen Kobras fällt ungefähr mit der Abspaltung der Homininen von Schimpansen und Bonobos vor 7 Millionen Jahren zusammen. Die Fähigkeit bei asiatischen Kobras entstand wiederum vor etwa 2,5 Millionen Jahren, was ungefähr mit dem Aufkommen der ausgestorbenen Menschenart Homo erectus zusammenfällt, die ebenfalls zur Gefahr für die Schlangen werden konnte. »Unsere Studie an den Nyanga-Speikobras deutet darauf hin, dass es noch einen dritten Zeitpunkt gegeben haben könnte«, schreiben die Autoren. Klären könnten dies aber nur weitere Genomstudien möglichst auch an lebenden Exemplaren.