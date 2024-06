Unwetterwarnung : »Viele Ortschaften werden regelrecht absaufen«

Ideale Gewitterzutaten

Aber warum ist die Lage so explosiv? Das liegt an den in diesem Fall idealen Gewitterzutaten. Zunächst strömt sehr heiße und auch feuchte Mittelmeerluft über die Alpen nach Mitteleuropa, verbreitet klettern die Temperaturen auf Höchstwerte von mehr als 30 Grad. Der Samstag wird sich zunächst wie ein ruhiger schöner Sommertag anfühlen; nur vereinzelt bilden sich in schwüler Luft einzelne Gewitterzellen. Gegen Abend nähert sich von Frankreich dann das Tief mit sehr feuchter und kühlerer Luft. Die Luftmassen werden dadurch nicht nur extrem gehoben, sie ändern in der Höhe auch ihre Richtung. Gerade diese Kombination aus Hebung und Scherung führt zu extremen, langlebigen Unwettern. Die feuchte Luft wird dabei wie in einem Schwamm zusammengequetscht und ausgewrungen. Kurzum: Deutschland steht vor der bislang schwersten Schwergewitterlage des Jahres.

Die Unwetternacht bringt zudem einen Wettersturz. Vom Nordatlantik fließt kühle Meeresluft ein. Die Temperaturen sacken um mehr als zehn Grad ab. Tagsüber werden am Sonntag nur noch 20 Grad erreicht, dazu ziehen immer wieder Schauer durchs Land, das wechselhafte Wetter ist zurück. Somit endet der Juni, wie er begann – nass, kühl und unsommerlich.

Geht der Sommer jetzt so wechselhaft weiter? »Das Wetter am Siebenschläfertag sieben Wochen bleiben mag«, heißt es in einer alten Bauernregel. Und diese Regel funktioniert tatsächlich ziemlich gut, wenn man sie nicht allzu penibel auf den Stichtag am 27. Juni bezieht, der wegen der Kalenderreform 1582 ohnehin verschoben werden sollte. Die Bauern hatten im Mittelalter eine interessante Beobachtung gemacht: Pendelt sich zu dieser Jahreszeit eine Wetterlage ein, neigt sie dazu, sich zu wiederholen. Sie erkannten früh, dass sich die Grundtendenz des Wetters zwischen Ende Juni und Anfang Juli im Hochsommer fortsetzt. Heute weiß man: Die Regel funktioniert im Süden Deutschlands besser als im Norden und besser bei tiefdruckgeprägten Westlagen als bei Hochdruckdominanz. Am Alpenrand liegt sie in sieben von zehn Fällen richtig, während die Eintrittswahrscheinlichkeit im Norden eher bei sechs von zehn Fällen liegt. Das ist zumindest besser, als zu würfeln.

Trotzdem bleibt die Unsicherheit. Und es wäre vermessen anzunehmen, dass nur ein paar Tage Anfang Juli über den weiteren Verlauf des Sommers entscheiden. Das persistente Muster im Hochsommer erklären sich Atmosphärenwissenschaftler mit einem bestimmten Muster der Wassertemperaturen im Nordatlantik zu dieser Jahreszeit. »Sie haben das Potential, die großskaligen atmosphärischen Wellen durch konstruktives Feedback ein Stück weit in einer bestimmten Lage zu halten«, sagt Karsten Haustein von der Universität Leipzig. Das bedeutet: Der Höhenwind – der Jetstream –, der über das Wetter in Europa entscheidet, bleibt im Hochsommer öfter an Ort und Stelle. In Hitzesommern führt er die Tiefdruckgebiete in einer großen Schleife um Mitteleuropa herum; in wechselhaften Sommern bricht er immer wieder vom Atlantik durch und bringt typisch mitteleuropäisches Westwindwetter.