Unwetterlage über Deutschland: »Es könnten wahre Hagelgeschosse vom Himmel fallen«

Was wir im Voraus sehen können, ist das Potential einer Wetterlage. Die Cape-Werte beispielsweise liegen heute Abend im Süden verbreitet bei 1000 bis 2000 Joule pro Kilogramm. Dieses Maß gibt an, wie energiegeladen die Luft ist, und welche Aufwinde dadurch in den Gewitterwolken erzeugt werden können. Zudem sehen wir eine große Windscherung in der Atmosphäre. Diese zeigt an, wie stark der Wind sich in Geschwindigkeit und Richtung mit der Höhe ändert. Beide Maße – hohe Cape-Werte und eine große Windscherung – sind wichtige Zutaten für langlebige Unwetter, die dann eine Eigendynamik entwickeln können. Wir nennen sie Superzellen. Im Laufe einer Gewitterlage können sich mehrere Superzellen zu einer Linie vereinigen. Dann besteht die Gefahr, dass großflächig starke Winde entstehen. Die vom Gewitter erzeugte kalte Luft kann dann beschleunigend von hinten nach vorne stoßen. Man spricht von einem Bogenecho – im Radarbild zeigt sie sich durch eine konvexe Ausbuchtung. Solche Formationen sind gefährlich. Beim schweren Pfingstunwetter im Jahr 2014 in Düsseldorf kam es zu einer solchen Bogenformation, die Schäden waren immens. Die Wettermodelle deuten für den Süden ebenfalls Bogenechos an, wenn auch kleinräumiger als damals.

Aber wo genau so etwas auftreten kann, wissen Sie nicht?

Nein, das ist extrem dynamisch. Die dritte Zutat für eine Schwergewitterlage ist eine Hebung, die die energiereiche Luftmasse aktiviert. Das kann ein Berg sein, der die Luft zum Aufsteigen zwingt, ein Gewitter vom Vorabend oder aber kleine Störungen in der Atmosphäre. Wir können zwar Regionen ermitteln, in denen ein hohes Potential dafür besteht, weil alle drei Zutaten und die hohe Windscherung zusammenkommen. Die Details – wo genau die Gewitterzellen ausgelöst werden oder sich vereinigen – das lässt sich erst kurze Zeit vorher sagen. Die Estofex-Vorhersage oder auch die Vorabinformationen und Warnlageberichte des Deutschen Wetterdienstes sind genau solche Potentialabschätzungen.

Sie schreiben Vorhersagen für ganz Europa bei Estofex, einem ehrenamtlich arbeitenden Team an Experten für Schwergewitter. Dort haben Sie heute Nacht das Level 2 für große Teile Mitteleuropas herausgegeben. Was bedeutet das?

Das ist die zweihöchste Stufe unseres Warnsystems. Die rufen wir aus, wenn große Schadensereignisse wie Großhagel, Sturm oder Tornados in einem Gebiet recht häufig und verbreitet auftreten. Es bestand sogar mal kurzzeitig die Überlegung für den Süden Deutschland ein Level 3 auszurufen.

Die höchste Warnstufe?