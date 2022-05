Unwetter in Deutschland: »Das sind auch für uns Meteorologen aufregende Tage«

Bei normalen Gewitterlagen steigen Warmluftblasen auf. Sie kühlen sich ab, es bilden sich Wolken und die wachsen zu Gewittern heran. Doch dann fällt der Regen genau in den feuchtwarmen Aufwindbereich, der die Gewitterwolke am Leben erhält. Dadurch wird das Gewitter seiner Nahrung beraubt und es fällt wieder in sich zusammen. Langlebig werden Gewitterwolken dann, wenn der Aufwindbereich vom fallenden Niederschlag getrennt wird – das macht die vertikale Windscherung. Zudem kann ein Gewitter durch die Scherung in Rotation geraten und aus der Höhenströmung ausscheren, geradezu ein Eigenleben entwickeln. In diesem Fall sprechen wir von einer Superzelle. Das sind die heftigsten Gewitter, die es gibt: Großer Hagel von mehr als fünf Zentimeter Größe ist überhaupt erst durch Superzellen möglich.

Wo werden solche Superzellen am Freitag erwartet?

Das kann man nicht räumlich genau vorhersagen. Es besteht aber über der gesamten Mitte des Landes ein erhöhtes Potenzial dafür. Diese Superzellen entwickeln sich vor der Kaltfront des Tiefs, im so genannten Warmluftsektor. Dabei wird die heiße und schwüle Luft schnell gehoben, innerhalb kurzer Zeit schießen Gewitterwolken in die Höhe. Von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen über Hessen bis weiter in den Osten können morgen solche Superzellen entstehen. Dort wo sie auftreten, muss man mit großen Schäden rechnen. Großer Hagel mit mehr als vier Zentimeter Durchmesser wird erwartet, das Potenzial von Tornados ist erhöht.

Meteorologen reden normalerweise nicht gerne über eine mögliche Tornadogefahr. Zu selten tauchen sie auf, statistisch bringt nur eine von zehn Superzellen einen Tornado zu Stande.

Die Gefahr ist am Freitag einfach gegeben, der starken Windscherung zwischen Erdboden und einem Kilometer Höhe wegen. Ein Parameter, den wir diesbezüglich beobachten, ist die Helizität. Das ist ein Maß für die Intensität der Rotationsbewegung von aufsteigender Luft. Mit diesem Parameter lässt sich die Wirbelhaftigkeit abschätzen, die Vorticity. Schaut man sich die Werte für den Freitag an, sind die jedenfalls ziemlich hoch über der Mitte. Im Norden und im Süden rechnen wir eher nicht mit Tornados. Während im Norden die feuchtheiße Luftmasse fehlt, liegt im Süden die Wolkenuntergrenze zu hoch. Für das Entstehen dieser kleinräumigen Wirbel braucht es eine niedrige Wolkenuntergrenze, wie sie morgen für Teile der Mitte berechnet werden. Glücklicherweise sind Tornados eine sehr lokale Geschichte. Sollte allerdings eine Großstadt getroffen werden, wären die Auswirkungen sicherlich verheerend.

Mit diesem Worst-Case-Szenario rechnen Meteorologen schon länger. 1968 traf ein starker Tornado Pforzheim.