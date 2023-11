Hirnreifung: Früher erwachsen als gedacht

Wann endet die Jugend und wann beginnt das Erwachsensein? Bei dieser Frage spielen die exekutiven Funktionen eine bedeutende Rolle. Damit sind kognitive Prozesse wie Selbstkontrolle und Aufmerksamkeitssteuerung gemeint, die wichtig sind, um vorausschauend zu denken und Probleme zu lösen. In der bislang umfangreichsten Studie zu dem Thema stellten Forschende der University of Pittsburgh fest, dass diese mentalen Fertigkeiten bereits im Alter von 18 bis 20 Jahren ausgereift sind – und damit früher als angenommen.

»Wir haben Methoden verwendet, die den Forschern bis vor einigen Jahren nicht zur Verfügung standen. Eine Studie dieses Ausmaßes wurde nur durch den offenen Austausch von Daten möglich«, sagt Erstautor Brenden Tervo-Clemmens. Das Team analysierte vier große, voneinander unabhängige Datensätze mit fast 11 000 Versuchspersonen im Alter von acht bis 35 Jahren. Die Probanden hatten 17 verschiedene Aufgaben aus dem Bereich der exekutiven Funktionen absolviert. Basierend auf den Ergebnissen, konnten die Forscher Reifungskurven erstellen.

Demnach kommt es in der späten Kindheit bis zur frühen Adoleszenz (10 bis 15 Jahre) zu einem steilen Anstieg der exekutiven Fähigkeiten. Während der mittleren Adoleszenz (15 bis 18 Jahre) reifen die Exekutivfunktionen in kleineren Schritten, bevor sie sich in der späten Adoleszenz (18 bis 20 Jahre) auf dem Niveau der Erwachsenen stabilisieren. Auch wenn die Fachleute mögliche Einflussfaktoren wie Bildung der Eltern und Haushaltseinkommen berücksichtigten, veränderten sich die Ergebnisse nicht.