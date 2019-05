Denisovaner: Höhenflug der Steinzeitmenschen

Dass also eines Tages in Tibet ein Denisova-Fossil auftauchen würde, hätte man ahnen können. Nicht aber, dass es schon seit Jahrzehnten in einer Schublade liegt.

Genau dort, in einer Sammlung der Lanzhou-Universität, fanden es nämlich die Frühmenschenforscher Fahu Chen und Dongju Zhang. Sie können seine Spur bis in das Jahr 1980 zurückverfolgen. Damals holten Mönche aus der 3280 Meter über dem Meeresspiegel liegenden Baishiya-Karsthöhle in Xiahe in Tibet Fossilien, die sie später zu Knochenmehl mahlten, das für traditionelle Heilmittel Verwendung fand. Der Unterkiefer mit den großen Zähnen schien einem der Mönche offensichtlich zu wertvoll, um ihn einfach zu zermahlen. Er schenkte das Fossil Jigme Tenpe Wangchug, der im Kloster Labrang als sechste Wiedergeburt des buddhistischen Meisters Gungthang lebte und lehrte. Dieser wiederum gab den Unterkiefer vor seinem Tod im Jahr 2000 der Lanzhou-Universität.

Laden... © Dongju Zhang, Lanzhou University (Ausschnitt) Blick auf die Baishiya-Karsthöhle | Rund 40 Meter über dem Flussbett des Jiangla liegt die bei Buddhisten wie Touristen gleichermaßen beliebte Höhle. Ihre Öffnung weist nach Südwesten.

Eine radioaktive Uhr

Seit dem Jahr 2010 untersuchen Fahu Chen und Dongju Zhang die Baishiya-Karsthöhle, die am Fuß einer mehr als 100 Meter hohen Felswand liegt. Dort haben sie inzwischen eine ganze Reihe weiterer Fossilien entdeckt, konnten allerdings bisher nicht feststellen, wo genau in der Höhle der Unterkiefer mit den großen Zähnen gefunden wurde. Dieser exakte Fundort hätte den Forschern wichtige Zusatzinformationen liefern können.

»Zum Glück hat allerdings niemand die Kalkschicht abgekratzt, die sich im Lauf der Zeit auf dem Unterkiefer abgelagert hatte«, sagt Hublin. Daher konnte Chuan-Chou Shen von der Abteilung für Geowissenschaften der Nationaluniversität von Taiwan in dieser Kalkschicht die Isotope untersuchen, die beim radioaktiven Zerfall des natürlicherweise im Kalk enthaltenen Urans entstehen. Mit Hilfe dieser »atomaren Uhr« bestimmte der Forscher das Alter der Kalkschicht auf 160 000 Jahre. Der davon eingehüllte Unterkiefer muss demnach mindestens genauso alt sein, er könnte aber auch noch älter sein. Menschen hatten es daher schon viel früher als bisher bekannt gelernt, in solchen Höhen zu leben, in denen die Wintertemperaturen eisig und der Sauerstoff Mangelware ist.

Proteine statt Erbgut

»Leider konnten wir aus dem Knochen oder den Zähnen kein Erbgut isolieren, das uns rasch verraten hätte, zu welcher Menschenlinie dieser Unterkiefer gehört«, berichtet Jean-Jacques Hublin. In solchen Fällen bittet der Frühmenschenforscher gern Frido Welker um Hilfe, der von 2013 bis 2016 am EVA promoviert hat und inzwischen an der Universität Kopenhagen forscht. Der Niederländer hat sich auf die Analyse alter Proteine spezialisiert.

Laden... © Dongju Zhang, Lanzhou University (Ausschnitt) Denisovaner-Heimstatt | Fünf Meter hoch und sieben Meter breit ist der Eingang zur Höhle. Im hinteren Teil legte das Wissenschaftlerteam 2018 zwei Suchgräben an.

»Für meine Untersuchungen brauche ich mit 10 bis 20 Milligramm nur sehr wenig Material«, erklärt Welker. Leider fand der Forscher im Pulver aus dem Unterkiefer keine verwertbaren Proteine. Erheblich besser war die Situation dagegen bei einem Backenzahn. Zwar hatte der Zahn der Zeit auch dort die Proteine bereits erheblich zersetzt. Für Frido Welker aber ist das ein gutes Zeichen: »Diese Zersetzung zeigt, dass es sich wirklich um altes Material handelt und nicht etwa um eine Verunreinigung aus jüngster Vergangenheit«, erklärt er. Aus dem Mehl eines winzigen Teils des Backenzahns fischte er Bruchstücke von insgesamt acht verschiedenen Strukturproteinen, so genannten Kollagenen. Normalerweise bestehen sie aus Ketten von einigen hundert bis wenigen tausend Aminosäuren. In Welkers Proben waren sie zu Restchen von gerade einmal 15 bis 20 Aminosäuren Länge zerstückelt. Trotzdem gelang es ihm, die Ursprungsform der Proteine zumindest teilweise zu rekonstruieren.