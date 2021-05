Humor: Der beste Witz der Welt

Kennen Sie den? Zwei Jäger sind im Wald auf der Jagd, plötzlich bricht einer von ihnen zusammen. Er scheint nicht mehr zu atmen. In Panik ruft der andere von seinem Handy den Notruf an und stottert aufgeregt: »Ich glaube, mein Freund ist tot. Was soll ich denn jetzt bloß machen?« Da sagt die Stimme vom Notruf: »Nun beruhigen Sie sich erst einmal, und dann gehen Sie sicher, dass er tatsächlich tot ist.«* Nach einem Moment der Stille ertönt ein Schuss. Wieder zurück am Telefon, fragt der Jäger: »Okay, und was jetzt?«

Witze sind Geschmacksache. Aber dieser hier gefällt vielen Menschen besonders gut. Der Psychologe Richard Wiseman von der University of Hertfordshire hat 40 000 eingereichte Scherze von Lesern aus der ganzen Welt bewerten lassen. Die Situation der beiden Jäger hat die besten Noten bekommen. Seitdem gilt dies als der lustigste Witz der Welt.

Der Jäger-Scherz ist auch deshalb so erfolgreich, weil er eine Komponente enthält, auf die sich offenbar alle Menschen der Welt einigen können: »Die Überraschung«, sagt Tabea Scheel, Psychologin, Humorforscherin und Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie am Internationalen Institut für Management und ökonomische Bildung (IIM) an der Europa-Universität in Flensburg. »Man baut eine gewisse Anspannung auf, weil man weiß, dass es ein Witz ist. Man wartet auf das Ungewöhnliche. Und dann kommt etwas tatsächlich ganz anderes, als man denkt – und die Anspannung entlädt sich in einem Lachen oder zumindest in einem Schmunzeln.« Auf den ersten Blick ist all das einfach eine nette Unterhaltung. Doch bei genauerer Betrachtung sind Lachen und Humor viel mehr, wie Erkenntnisse der Geleotologie zeigen.

Warum es überhaupt Humor braucht, ist die grundlegende Frage für Lachforscherinnen und Lachforscher. Die einfache Antwort: weil Menschen auf mehreren Ebenen davon profitieren. So hilft Spaß beispielsweise, Distanz zu überwinden. »Humor bringt Nähe in eine Runde, Vertrauen, Lockerheit, ein Zusammengehörigkeitsgefühl«, sagt Tabea Scheel. Wenn eine Konversation ins Stocken gerät, kann Humor sie wieder Fahrt aufnehmen lassen. Wenn ein Gespräch in eine falsche Richtung zu gehen droht, kann Humor es in richtige Bahnen lenken. Und wenn ein Gespräch gut läuft, dann kann Humor bewirken, dass es noch besser läuft.

Lachen befreit, lachen entspannt

Das alles gilt übrigens für unterschiedliche Stilformen des Humors. Zum Beispiel kann sich jemand aggressiv auf Kosten anderer in der Gruppe profilieren – was besonders oft unter männlichen Jugendlichen geschieht. Oder jemand macht sich zum Clown – auch sich selbst abwertender Humor genannt. Und dann gibt es noch die Form, die davon unabhängig für Lacher sorgt und deshalb hoch angesehen ist. »Wer humorvoll ist, der gilt potenziell auch als kreativ und intelligent«, sagt Scheel. Das macht die Person mitunter beim anderen Geschlecht interessant.

Aber Humor wirkt nicht nur auf das Gegenüber. Er wirkt auch nach innen: Scherze können Sorgen und Ängste mildern, was harte Zeiten erträglicher macht. Ein Kind, das eine schlechte Note in der Mathearbeit hatte, oder ein Jugendlicher, der eine Abfuhr vom Schwarm erhalten hat, kommt mit Humor leichter damit zurecht. Tatsächlich gilt das sogar in Extremsituationen: Soldaten im Krieg können mit Hilfe von Humor eine gewisse innere Stärke bewahren. Das liegt unter anderem daran, dass sich andere Perspektiven auftun können, wenn man sich selbst und die eigenen Probleme mit heiterer Gelassenheit betrachtet.