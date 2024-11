Totes Meer: Weiße Raucher als Vorboten des Einsturzes

Das Tote Meer ist am Vergehen: Seit einigen Jahrzehnten sinkt sein Wasserspiegel, weil wichtige Zuflüsse zu wenig Wasser liefern und steigende Temperaturen die Verdunstung antreiben. 2024 lag sein Wasserspiegel 438 Meter unter dem Meeresspiegel, während sich am Ufer immer wieder neue Löcher auftun. Ein Team um Christian Siebert vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle-Leipzig hat während seiner hydrologischen Studien am Grund des Gewässers Strukturen entdeckt, die mit diesen so genannten Sinkholes in Verbindung stehen könnten.

Siebert und Co erforschen, wie sich durch den hohen Wasserverbrauch und -verlust in der Region die Grundwasserdynamik verändert und sich das Wasser im Untergrund neue Wege bahnt. Dazu tauchten auch Teile des Teams zum Boden des Toten Meeres, wo sie am Seegrund schlotförmige Kamine fanden, die eine schimmernde Flüssigkeit ausstoßen. Sie ähneln den Schwarzen Rauchern der Tiefsee, hydrothermalen, sehr mineralreichen Quellen in magmatisch aktiven Regionen der Ozeane. Diese dunklen Minerale fallen im kalten Tiefenwasser rasch aus und bilden entsprechende Schlote.

Bei den Weißen Rauchern hingegen tritt extrem salzhaltiges Grundwasser aus, dessen Salze sich ebenfalls schnell ablagern und die hellen Säulen bilden. Das Salz stammt laut den Studien der Arbeitsgruppe aus salzhaltigen Seesedimenten, die unterhalb des Toten Meeres lagern. Grundwasser aus umliegenden Aquiferen dringt in diese vor allem aus Halit bestehenden Salzschichten ein, laugt sie aus und tritt anschließend am Seegrund aus. Da diese Sole eine etwas geringere Dichte als das Wasser des Toten Meeres hat, jagt sie wie in einem Jet nach oben. »Es sieht aus wie Rauch, ist aber eine salzhaltige Flüssigkeit«, sagt Siebert in einer Mitteilung.