Oft genug gibt es auf eine Frage noch keine verlässliche Antwort; es fehlt an Forschung, oder die Daten sind uneindeutig. Doch manchmal ist die Sache klar, und dennoch vertreten Menschen Ansichten, die den Fakten offenkundig widersprechen. Woran liegt das?

Mit Bildung oder Denkvermögen hat das nur wenig zu tun, wie zwei neue Studien zeigen. Vielmehr mit »motivated reasoning«, dem Festhalten an erwünschten, wenn auch nachweislich falschen Annahmen. Anders gesagt: Wenn jemand eine Ansicht vertritt, die mit den Fakten unvereinbar ist, dann nicht aus sachlichen, sondern aus persönlichen Gründen.

Corey Cusimano und Tania Lombrozo von der Princeton University untersuchten das Phänomen an Beispielen aus Alltag und Privatleben. Sie legten rund 1900 Versuchspersonen Fallgeschichten vor, in denen die Sachlage eine bestimmte Sicht nahelegte, aber moralische Normen eine andere. Ein Beispiel: Im Zimmer eines guten alten Freundes wurde Kokain gefunden, doch er behauptet, es sei nicht von ihm. Soll man ihm glauben? Die Versuchspersonen gaben zum einen an, was sie in dieser Situation für die richtige Position hielten, zum anderen, was ein objektiver Beobachter aus den Beweisen schließen würde.

Lag die sozial erwünschte Meinung nicht innerhalb der von den Fakten vorgegebenen Grenzen, so wurden diese notfalls verschoben

Die beiden Urteile lagen im Schnitt zwar nahe beisammen. Aber je mehr die Versuchspersonen es für moralisch geboten ansahen, die Fakten zu ignorieren, desto mehr taten sie das auch – jeder Dritte sogar jenseits der Grenzen, die er selbst nach objektiven Maßstäben noch als vertretbar ansah. Und umso moralischer eine Ansicht in den Augen der Versuchspersonen war, desto weniger Belege befanden sie für nötig. »Die Versuchspersonen hielten moralische Erwägungen für legitime Gründe, eine Ansicht zu vertreten, die nicht dem objektiven, evidenzbasierten Urteil entspricht«, erläutern Cusimano und Lombrozo in der Zeitschrift »Cognition«.

Wie die Psychologen in einer Anschlussstudie zeigten, legten die Versuchspersonen zweierlei Maß an: War jemand moralisch verpflichtet, die Sachlage zu ignorieren, so vergrößerte sich für ihn – aber nur für ihn – der zulässige Spielraum dessen, was noch als faktengetreu galt. Lag die sozial erwünschte Meinung nicht innerhalb der von den Fakten vorgegebenen Grenzen, so wurden diese eben notfalls verschoben.

Die Augen vor der Wahrheit zu verschließen, ist nachvollziehbar, wenn es um Freunde und Familie geht. Anders bei wissenschaftlichen Fragen: Hier gibt es auf den ersten Blick keinen guten Grund dafür, Fakten zu leugnen. Matthew Hornsey von der University of Queensland erforscht seit vielen Jahren, was hinter Wissenschaftsskepsis steckt. Sein Fazit in der Zeitschrift »Current Directions in Psychological Science«: Um eine solche Haltung zu verstehen, müsse man die psychologischen Hintergründe kennen. Der Psychologe hat sechs Motive gefunden, deretwegen Menschen wissenschaftliche Befunde ignorieren.