Kosmologie: Ist die Dunkle Energie ein gigantischer Irrtum?

Schnell, schneller, Universum

Die späteren Nobelpreisträger hatten eigentlich erwartet, ein abbremsendes Universum zu beobachten, da der Schwung aus dem Urknall wegen der sich anziehenden Massen mit der Zeit schwächer werden müsste. Zu ihrer Überraschung ließen sich die gesammelten Daten jedoch nur dann schlüssig erklären, wenn das All immer mehr an Fahrt aufnimmt. Bis heute halten Experten an diesem Befund fest; mittlerweile stützen sie sich dafür auf mehr als 1000 beobachtete Supernovae.

Doch unter Fachleuten macht seit Langem auch ein gewisses Unbehagen die Runde. Viele Ergebnisse der Kosmologie beruhen auf dem kopernikanischen Prinzip. Physiker verstehen darunter die Annahme, dass das Universum isotrop ist, also keine Richtung bevorzugt. Wenn man auf der Südhalbkugel gen Nachthimmel blickt, sollten sich die dort sichtbaren Galaxien prinzipiell genauso verhalten wie kosmische Objekte am nördlichen Firmament. Auch sollte die Materie im All ungefähr gleichmäßig verteilt sein, zumindest wenn man die größten Strukturen im All betrachtet.

Laden... © NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)​ / Coma Galaxy Cluster / CC BY 4.0 CC BY (Ausschnitt) Deep-Field-Aufnahme von Hubble | Galaxienhaufen wie der hier vom Hubble-Weltraumteleskop aufgenommene Coma-Cluster bilden die Bausteine der größten Strukturen im Universum. Der Coma-Haufen liegt mehr als 300 Millionen Lichtjahre von uns entfernt, enthält rund 1000 große Galaxien und ist selbst Teil eines noch größeren Gebildes, des Coma-Superhaufens, der nicht mehr zu Laniakea gehört.

Aber kann die Menschheit mit Sicherheit sagen, dass beides der Fall ist? Fest steht, dass sich unsere Milchstraße gemeinsam mit ihren Nachbarn flott durchs Weltall bewegt. Das sieht man unter anderem am »kosmischen Mikrowellenhintergrund«, einer Art Nachglimmen des Urknalls, das an jedem Punkt des Himmels messbar ist. Die Strahlung erscheint auf der einen Hälfte des Firmaments um rund ein Hundertstel energiereicher zu sein als in entgegengesetzter Richtung. Der Effekt lässt sich erklären, wenn sich unsere Galaxiengruppe relativ zu einem Beobachter, der die Hintergrundstrahlung komplett isotrop wahrnehmen würde, mit 620 Kilometern in der Sekunde bewegt.

Diese »Eigenbewegung« ist ein Problem, wenn man die kosmische Expansionsgeschwindigkeit anhand der Rotverschiebung ermitteln will. Denn nicht nur die Dunkle Energie kann Lichtwellen in die Länge ziehen, indem sie den Raum zwischen den Weltinseln immer größer werden lässt. Auch die Bewegung einer Galaxie, die von der Schwerkraft ihrer kosmischen Nachbarn in unsere Richtung gezogen wird, kann die Wellenlänge strecken – ganz so, wie es der aus der Schulphysik bekannte Dopplereffekt für die Schallwellen eines Krankenwagens besagt.

Jenseits von 500 Millionen Lichtjahren

Aber wie viel von der gemessenen Rotverschiebung kommt von der kosmischen Expansion, wie viel von der Eigenbewegung von Quelle und Beobachter? Für Kosmologen ist das eine knifflige Frage. Sie versuchen daher, die Bewegung von Galaxien infolge der gewöhnlichen Schwerkraft so gut wie möglich abzuschätzen. Das Ergebnis nutzen sie dann, um die Rotverschiebung von fernen Supernovae zu korrigieren. Idealerweise bleibt dann nur der Anteil übrig, der auf die Expansion zurückgeht.

Diese Korrekturen sind längst ein Standardverfahren der modernen Kosmologie. Aus Sicht von Subir Sarkar machen es sich seine Kollegen damit jedoch viel einfach: »Die Leute korrigieren die Daten auf Basis unzulässiger Vorannahmen«, sagt er. »Am Ende kommt dann das heraus, was sie gesucht haben.«