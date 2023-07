Krankheitstheorien: Kann die Persönlichkeit krank machen?

Die Biografie, die 1977 beim Münchner Kindler Verlag erscheint, ist in ihrer Bitterkeit schwer zu ertragen. Der Autor, der sich Fritz Zorn nennt, rechnet darin schonungslos mit seiner Familie ab. Kurz zuvor ist bei ihm ein bösartiger Tumor vom Hals entfernt worden. Zorn sieht die Ursache der Wucherung in seiner Erziehung: Er wuchs in einer reichen Schweizer Industriellenfamilie auf, in einer Atmosphäre, die er in seinem Buch als »prohibitiv harmonisch« bezeichnet. Meinungsverschiedenheiten seien verpönt gewesen, strittige Themen gemieden worden. Am wichtigsten war es, nicht anzuecken, höflich zu sein, immer ein freundliches Gesicht zu zeigen. An einer Stelle schreibt er, er sei »zu Krebse erzogen worden«.

Zorn sollte die Veröffentlichung seines Manuskripts nicht mehr erleben. Er starb kurz zuvor, im Alter von 32 Jahren, an seiner Erkrankung. Seine Aufzeichnungen avancierten in den 1980er Jahren unter dem Titel »Mars« nicht nur in der Schweiz zum Kultbuch. »Er hat darin einem Gedanken Ausdruck verliehen, der zu dieser Zeit sehr populär wurde: die Vorstellung, dass unbewältigte Konflikte oder unterdrückte Gefühle zu einer Krebserkrankung führen können«, erklärt die Magdeburger Medizinhistorikerin Bettina Hitzer. »Er schreibt beispielsweise, sein Tumor am Hals sei das Ergebnis aller Tränen, die er nicht geweint, sondern verschluckt habe.«

In der Wissenschaft entstand in dieser Zeit die These, dass ganz bestimmte Persönlichkeitsmerkmale das Risiko einer Krebserkrankung erhöhen. Vertreten wurde sie zum Beispiel von der US-amerikanischen Psychologin Lydia Temoshok und ihrem Kollegen Bruce Heller. Die beiden machten Anfang der 1980er Jahre den Begriff der »Typ C«-Persönlichkeit populär – das »C« steht für »cancer prone«, also krebsanfällig. Darunter verstanden sie Menschen, die sich Autoritäten unterordnen und negative Gefühle wie Ärger unterdrücken. Andere Wesenszüge standen in Verdacht, zur Entwicklung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Stoffwechselleiden wie Diabetes beizutragen. Doch was ist an diesen Theorien dran?