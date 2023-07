Wahrnehmung: Kann man Stille hören?

Wenn es still ist, hören wir nichts – oder? Über diese Frage kann man offenbar streiten, jedenfalls laut drei Forschern von der Johns Hopkins University in Baltimore. In einer Reihe von Experimenten haben der Philosoph Rui Zhe Goh und seine Kollegen nun nachgewiesen, dass wir die Abwesenheit von Geräuschen ähnlich verarbeiten wie die Geräusche selbst. Und den Forschern zufolge deutet das darauf hin, dass wir Stille durchaus hören können.

Wie die Forscher in den »Proceedings of the National Academy of Sciences« schildern, griffen sie auf bekannte Experimente zurück, die akustische Wahrnehmungsverzerrungen hervorrufen. Die Idee dahinter: »Wenn man mit Stille die gleichen Täuschungen erzielen kann wie mit Geräuschen, dann könnte das ein Beleg dafür sein, dass wir Stille tatsächlich hören«, erklärt der Psychologe und Koautor Chaz Firestone, der das Johns Hopkins Perception & Mind Laboratory leitet, in einer Pressemitteilung.

Die rund 1000 Versuchspersonen bekamen zu diesem Zweck kurze Tonbandaufnahmen vorgespielt, darunter zum Beispiel Geräuschkulissen von belebten Restaurants, Märkten und Bahnhöfen. In einer Versuchsvariante verstummten die Geräusche kurz und abrupt, zuerst über einen durchgehenden Zeitraum, dann über zwei kurz aufeinanderfolgende Sequenzen (Beispiel auf Youtube).