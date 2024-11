Kleinplaneten im November 2024: Ganymed verabschiedet sich

(39) Laetitia bleibt nur noch bis zur Monatsmitte heller als 10. Größe, am Monatsbeginn sind es noch 9,6 mag. In diesem Zeitraum verlagert sich ihre Kulminationszeit von 22:34 Uhr MEZ auf 21:35 Uhr.

Der Amor-Asteroid (1036) Ganymed ist zunächst noch 9,3 mag hell und wechselt am 4. November vom Sternbild Pegasus in die Fische. Seine Helligkeit nimmt jetzt rapide ab. Wenn er am 17. November in das Sternbild Walfisch tritt, zählt er für uns schon nicht mehr zu den hellen Kleinplaneten. Seine größte Höhe erreicht Ganymed am Monatsanfang um 21:18 Uhr MEZ und zur Monatsmitte um 21:07 Uhr. Am 28. November, wenn seine Helligkeit schon auf 10,7 mag abgenommen hat, kann er nur zwei Bogenminuten nordwestlich von HIP 4207 (8,4 mag) leichter aufgespürt werden.

Lichtschwächere Kleinplaneten

Am 16. November 1917 entdeckte der US-amerikanische Astronom George Henry Peters am U.S. Naval Observatorium den Asteroiden (886) Washingtonia. Es war der zweite von insgesamt drei der von ihm entdeckten Kleinplaneten. Wie sich herausstellte hatte die US-amerikanische Astronomin Margaret Harwood den Planetoiden bereits vier Tage zuvor aufgespürt. Sie durfte ihre Entdeckung allerdings nicht bekannt geben. Benannt wurde der Kleinplanet nach dem ersten US-Präsidenten George Washington. Am 7. November steht Washingtonia im Grenzgebiet der Sternbilder Walfisch und Widder der Sonne gegenüber und wird 12,5 mag hell. Damit wird der maximal mögliche Wert nur knapp verfehlt. In ungünstigen Fällen bleibt der rund 90 Kilometer große Himmelskörper fast drei Größenklassen lichtschwächer. Dies liegt vor allem an seiner ziemlich exzentrischen (e = 0,27) und um fast 17 Grad gegen die Ekliptik geneigten Bahn, die er einmal in 5,63 Jahren durchläuft. Bei zwei Gelegenheiten lässt sich der lichtschwache Kleinplanet mit Teleskopen ab etwa 20 Zentimeter Öffnung leichter auffinden.

© SuW-Grafik (Ausschnitt) Enge Begegnungen zwischen Kleinplaneten und hellen Sternen

Interessante Begegnungen

Erwähnenswert ist am 6. November mit einer halben Bogenminute sehr enge Passage der allerdings recht lichtschwachen (247) Eukrate (11,7 mag) an dem hellen Doppelstern 17 Lyncis (17 Lyn, 5,3 mag). Seine beiden Komponenten sind ähnlich hell, nur 0,4 Bogensekunden voneinander entfernt und umkreisen sich in etwa 480 Jahren. Mit handelsüblichen Amateurgeräten ist das Sternenpaar jedoch kaum zu trennen.