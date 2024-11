Klimageschichte: So heiß kann die Erde werden

Die Dinosaurier lebten in einer warmen Welt. Typische Illustrationen zeigen sie in tropisch anmutenden Savannen oder vor dem Hintergrund sumpfiger Urwälder. Doch woher weiß man, wie hoch die Temperatur vor 100 oder auch 200 Millionen Jahren genau war, wie viel Grad wärmer als unsere Welt? Diese Frage ist heute aktueller denn je: Denn sie ist eng verknüpft mit der Rolle des Kohlendioxids für das Klima, und damit auch mit dem Klima der nahen Zukunft. Unserer Zukunft.

Kennt man die Temperaturkurve der Erdgeschichte, kann man daraus nämlich eine entscheidende Zahl berechnen: die Klimasensitivität. Sie beschreibt, wie hoch die Temperatur auf der Erdoberfläche steigt, wenn sich die CO 2 -Konzentration in der Atmosphäre verdoppelt. Eine Arbeitsgruppe um die Klimaforscherin Emily J. Judd vom Smithsonian National Museum of Natural History in Washington hat in jahrelanger Arbeit solch eine Fieberkurve der Erdgeschichte erstellt – mit einem erschreckend erscheinenden Ergebnis. Demnach liegt die Klimasensitivität bei rund sieben bis acht Grad. Das ist fast dreimal so hoch wie der heute weithin angenommene Wert.

Die Erde würde demnach durch den Klimawandel deutlich heißer werden als vermutet, erklärt die Hauptautorin der Studie gegenüber der »New York Times«. Die nun präsentierte Zahl ist zwar nur vorläufig. Große Unsicherheiten behaften die Rekonstruktion, die Judd und ihr Team im September 2024 in der Fachzeitschrift »Science« veröffentlicht haben. Dennoch ist die Temperaturkurve ein Meilenstein. Mit ihr zeichnet das Forschungsteam nicht weniger als die globalen Durchschnittstemperaturen der letzten 485 Millionen Jahre nach. Die Kurve deckt nahezu das gesamte Phanerozoikum ab, jene Epoche der Erdgeschichte, in der Tiere und Pflanzen die Erde bevölkern.

Die Heißzeiten waren wohl heißer

»Das ist ein sehr guter Schritt zu einer echten Rekonstruktion des Klimas in diesem Zeitraum«, sagt der Paläoklimaforscher Nathan Steiger von der Hebrew University of Jerusalem. »Praktisch alle bisherigen Rekonstruktionen waren eher wie grob gezeichnete Cartoons – nichts, was wirklich belastbar war. Aber etwas Besseres hatten wir einfach nicht.« Die neue Kurve basiert auf Modellen und physikalischen Daten, und sie ist detailliert genug, um konkrete Schlussfolgerungen über das Erdsystem aus ihr zu ziehen. So stützt die Rekonstruktion jüngere Ergebnisse, wonach das Erdklima langfristig ungefähr konstant ist. Lange Zeit gingen Fachleute hingegen gingen davon aus, dass es auf der Welt einst viel wärmer war und sich seither abkühlt.